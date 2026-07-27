En el marco de un nuevo aniversario de la primera izada de la bandera oficial de Posadas, la diseñadora gráfica Gemma Rotela, creadora del emblema, recordó el proceso que la llevó a ganar el concurso público realizado en 2014 y destacó el valor que hoy tiene el símbolo para toda la comunidad.

Rotela contó que participó del certamen junto a un equipo de trabajo y que, con el paso de los años, tomó dimensión de lo que representa haber diseñado la bandera de la ciudad. «Empezó como un boceto y hoy nos da identidad», expresó, al señalar que verla flamear junto a las banderas de Misiones y Argentina le genera un profundo orgullo.

También valoró al concurso que le permitió participar y remarcó que la bandera «ya no le pertenece» a quien la creó, sino a todos los posadeños. Además, alentó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades y a involucrarse en proyectos que fortalezcan el sentido de pertenencia con la ciudad.