Por instrucción del gobernador Hugo Passalacqua, la Agencia Tributaria Misiones publicó la Resolución General 11/2026, que elimina las retenciones automáticas para usuarios de billeteras virtuales, tarjetas y transferencias bancarias.

La medida comenzará a regir el sábado 1 agosto. A partir de ese día, ya no habrá retenciones fiscales en

transferencias o pagos electrónicos realizados mediante CVU (billeteras virtuales) y CBU (cuentas bancarias) en usuarios particulares y monotributistas hasta categoría D.

Como dato a tener en cuenta, cabe recordar que la eliminación de retención en transferencias bancarias se aplicará para quienes reciban hasta $2.184.404 mensuales.

Así, esta nueva normativa del Gobierno de la provincia beneficiará a quienes realicen movimientos personales, como transferencias entre familiares, reintegros de gastos o cobros ocasionales. Es decir, diferencia a los usuarios particulares de quienes desarrollan una actividad comercial.

“Seguimos acompañando a quienes todos los días trabajan, emprenden y hacen crecer nuestra provincia”, publicó el gobernador Hugo Passalacqua en sus redes sociales.

Y subrayó que la medida es una “decisión que simplifica, reduce costos y fortalece la actividad económica de miles de misioneros”.

Con esta iniciativa se brinda mayor seguridad jurídica, se actualiza el régimen tributario e se impulsa el uso de medios de pago digitales.