Los nuevos agentes egresados ya fueron destinados a áreas operativas, preventivas y de seguridad de las 15 Unidades Regionales para fortalecer la seguridad en los 79 municipios, con formación en nuevas tecnologías, prevención y asistencia a la comunidad.

Tras completar su formación y superar una exigente etapa de evaluación, 247 nuevos cadetes egresaron e iniciaron su incorporación a la Policía de Misiones. Los nuevos agentes egresados ya fueron destinados a áreas operativas, preventivas y de seguridad de las 15 Unidades Regionales, donde fortalecerán las tareas preventivas y el servicio de seguridad en todo el territorio provincial.

La nueva promoción representa un importante fortalecimiento del recurso humano de la fuerza. Durante su proceso de formación, los egresados atravesaron una preparación académica, física y operativa, complementada con evaluaciones teóricas y prácticas que certificaron las aptitudes necesarias para el desempeño de la función policial.

Los nuevos agentes prestarán servicio en los 79 municipios de Misiones, incrementando la capacidad operativa, la cobertura territorial y la presencia policial tanto en zonas urbanas como rurales.

Además de la formación tradicional, fueron capacitados en el uso de tecnologías que hoy potencian el trabajo preventivo de la institución. Entre ellas se destacan los drones para patrullajes aéreos, el monitoreo mediante las cámaras del Centro Integral de Operaciones 911, la red del Anillo Digital interconectada con el 911, que proporciona una respuesta inmediata por parte de la fuerza, y los teléfonos inteligentes RugGear RG750, integrados al Sistema Integrado de Comunicación Policial (S.I.Co.P.), que permiten geolocalización en tiempo real, comunicación directa con el 911 y operatividad incluso en zonas remotas.

El jefe de Policía, Comisario General Sandro Alberto Martínez, expresó: «Cada uno de estos 247 nuevos policías representa una mayor capacidad de prevención, asistencia y respuesta para los vecinos de Misiones. Hoy comienzan una nueva etapa de servicio con el compromiso de actuar con profesionalismo, cercanía y vocación, utilizando las herramientas tecnológicas que fortalecen el trabajo policial. La misión de un policía comienza cuando un ciudadano necesita ayuda, y ese compromiso debe honrarse todos los días».

Con esta incorporación, la Policía de Misiones continúa fortaleciendo un modelo de seguridad basado en la profesionalización, la innovación tecnológica y la prevención, reafirmando su compromiso de brindar una presencia policial más cercana, eficiente y preparada para proteger y asistir a los misioneros en cada municipio de la provincia.