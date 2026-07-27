Las cuadrillas municipales avanzan diariamente con acciones de control del mosquito transmisor, combinando tareas de saneamiento ambiental, eliminación de criaderos y concientización vecinal.

La Municipalidad de Posadas mantiene activos los operativos de prevención del dengue en diferentes sectores de la ciudad, como parte de una estrategia sostenida para disminuir la presencia del mosquito Aedes aegypti.

Los trabajos incluyen recorridos domiciliarios, descacharrado, limpieza de espacios públicos, tratamiento de recipientes con agua acumulada y eliminación de potenciales criaderos del vector, complementados con acciones de educación sanitaria dirigidas a los vecinos.

El Municipio recuerda que el mayor porcentaje de los criaderos se encuentran dentro de los hogares, por lo que resulta fundamental la colaboración de la comunidad eliminando objetos en desuso, manteniendo limpios patios y jardines y renovando periódicamente el agua de recipientes.

-Lunes 27

Turno mañana y tarde: Bº Cocomarola Este

-Martes 28

Turno mañana: Bº Las Margaritas / Bº Pratt

Turno tarde: Bº Cima del Sol

-Miércoles 29

Turno mañana: CH 158

Turno tarde: Bº Altos del Sur

-Jueves 30

Turno mañana y tarde: Bº San Jorge

-Viernes 31

Turno mañana y tarde: Bº San Jorge