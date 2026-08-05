El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Permitirá abonar el Impuesto Provincial al Automotor con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Macro.

La Municipalidad de Posadas reactivó el programa Ahora Patente, una herramienta que busca facilitar el pago del Impuesto Provincial al Automotor (IPA) mediante financiación sin interés y descuentos para quienes utilicen medios electrónicos de pago.

La promoción estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y permitirá cancelar la patente en 1, 3, 6 o 10 cuotas sin interés, además de acceder a un 10% de descuento sobre el monto abonado. El beneficio alcanza exclusivamente a pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro.

Para acceder al programa, los contribuyentes deberán realizar el trámite de forma 100% online a través de Macro Click de Pagos, ingresando desde el sitio oficial de la Municipalidad de Posadas. De esta manera, podrán completar la operación sin necesidad de asistir a una oficina municipal.

El Municipio destacó que la iniciativa apunta a promover el uso de herramientas digitales, simplificar los trámites y ofrecer mejores alternativas de pago para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Desde la Secretaría de Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo señalaron que el programa forma parte de las acciones destinadas a modernizar la gestión pública y brindar mayores beneficios a los vecinos mediante sistemas de pago ágiles y accesibles