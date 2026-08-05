La Policía de Misiones presentó en Corrientes la experiencia que desarrolla desde hace años para proteger a los productores, prevenir los delitos rurales y preservar el medio ambiente. La estrategia incluye un trabajo coordinado con Brasil y Paraguay para reforzar la seguridad en las zonas de frontera.

El jefe de la Policía de Misiones, comisario general Sandro Alberto Martínez, encabezó la delegación que participó en la Mesa Regional de Seguridad Rural del NEA, realizada en Corrientes junto a las policías provinciales y representantes de las fuerzas federales. Lo acompañaron el director general de Seguridad, comisario general Raúl Malowski, y el director de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, comisario inspector Maximiliano Jaques.

Durante la jornada, la delegación misionera expuso la evolución del sistema de seguridad rural implementado en la provincia, impulsado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno. El esquema se basa en el despliegue de divisiones especializadas, patrullajes preventivos, investigaciones, incorporación de nuevas tecnologías y un trabajo permanente en las zonas productivas, integrando la prevención del delito con la protección de la fauna y la flora.

«Para nosotros la seguridad rural es mucho más que intervenir cuando ocurre un delito. Significa estar cerca del productor, conocerlo, recorrer las chacras, mantener un mapa actualizado del territorio y brindar tranquilidad con una presencia policial permanente. Ese trabajo sostenido es el que nos permite compartir nuestra experiencia con otras provincias», expresó Martínez.

Asimismo, destacó que la cooperación interprovincial e internacional constituye uno de los pilares de la estrategia misionera. «Más del 90 por ciento de las fronteras de Misiones son compartidas con Brasil y Paraguay. Por eso mantenemos desde hace años un trabajo coordinado con las fuerzas de ambos países para intercambiar información y prevenir los delitos rurales y transfronterizos, al igual que la articulación permanente que sostenemos con las provincias de la región», señaló.

La mesa regional permitió intercambiar experiencias y avanzar en criterios comunes para fortalecer la prevención en el NEA. En ese contexto, Misiones destacó el desarrollo alcanzado por sus áreas especializadas en Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, que cuentan con presencia en todas las Unidades Regionales y despliegan una cobertura que alcanza a toda la provincia, integrando la protección de los recursos naturales y las comunidades que viven y trabajan en las coloni