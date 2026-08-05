En horas del mediodía de este martes, efectivos de la Comisaría Cuarta de la Unidad Regional II intervinieron en un accidente doméstico registrado en un domicilio de la calle Mar del Plata de Oberá, donde un hombre de 65 años resultó lesionado al ser atropellado por su propio vehículo.

Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con la propietaria de la vivienda, quien manifestó que el hombre había estacionado un automóvil Renault Sandero en la entrada del garaje. Sin embargo, al descender del rodado, este comenzó a desplazarse hacia atrás debido a que no tenía colocado el freno de mano.

Como consecuencia, el vehículo embistió al conductor y pasó sobre ambas piernas, provocándole lesiones. De inmediato, personal de Bomberos Voluntarios lo trasladó al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención médica, mientras los efectivos policiales realizaron las actuaciones de rigor.