El diputado nacional de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad cuestionó el proyecto de reforma de la Ley de Tierras durante un debate en la Cámara de Diputados. Sostuvo que la iniciativa podría afectar el modelo productivo de Misiones y el arraigo de miles de familias rurales.

En el marco de una reunión informativa de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, el legislador nacional Oscar Herrera Ahuad cuestionó el proyecto de reforma de la Ley de Tierras y planteó que la iniciativa no contempla las particularidades de provincias como Misiones. En ese sentido, advirtió que una eventual flexibilización del régimen vigente podría impactar sobre la agricultura familiar y el esquema productivo provincial.”No voy a estar del lado de quien les saque la tierra”, sostuvo.

Durante su intervención, el diputado sostuvo que la realidad territorial de Misiones difiere de la de otras regiones del país. Explicó que gran parte de la producción provincial se desarrolla en pequeñas chacras familiares, donde miles de personas viven y trabajan.

“Hay leyes que pueden servir para grandes latifundios, pero no para una provincia donde la tierra está distribuida en pequeñas chacras que sostienen a miles de familias“, afirmó.

La tierra como base del arraigo rural

Herrera Ahuad remarcó que, en Misiones, la tierra representa mucho más que un bien patrimonial. Según indicó, constituye el sustento de la producción, el trabajo y la permanencia de las familias en el interior de la provincia.

En esa línea, señaló que alrededor de 500.000 misioneros viven en colonias rurales, donde predominan explotaciones familiares de entre dos y veintidós hectáreas. Por ello, consideró que cualquier proceso de concentración de tierras podría tener consecuencias sociales y productivas.

“Cada hectárea tiene una familia detrás. Cada chacra representa trabajo, producción y permanencia en el interior de la provincia”, expresó.

Cuestionamientos al momento del debate

El exgobernador también puso el foco en el contexto en que se analiza la reforma. Sostuvo que las economías regionales atraviesan una situación compleja y mencionó particularmente las dificultades que enfrenta el sector yerbatero, con bajos precios y problemas de rentabilidad para los productores.

En ese escenario, consideró que modificar las condiciones de acceso y tenencia de la tierra podría profundizar la incertidumbre que atraviesan muchas familias rurales.

“Estamos discutiendo esta ley en plena tormenta perfecta para las chacras misioneras. Si hoy muchos productores están desesperados por vender, flexibilizar estas condiciones solo profundizará esa realidad“, sostuvo.

Un planteo con respaldo de distintos sectores

Durante su exposición, Herrera Ahuad afirmó que la preocupación por el proyecto de reforma es compartida por distintos sectores de Misiones. Mencionó los pronunciamientos realizados en las últimas semanas por representantes de la Iglesia, organizaciones de productores, asociaciones campesinas, intendentes, exintendentes, legisladores y referentes sociales.

A su entender, esa coincidencia refleja que el debate trasciende las diferencias partidarias y responde a una preocupación común sobre el futuro del territorio provincial.

“No me permito estar del lado de quien pueda generar esas condiciones”

En el cierre de su intervención, el diputado recordó su etapa como gobernador y las entregas de títulos de propiedad a colonos misioneros. Señaló que esas políticas buscaron brindar seguridad jurídica y fortalecer el arraigo de las familias rurales.

“Uno de los momentos más felices que viví como gobernador fue entregar un título de propiedad a un colono para que fuera dueño de su tierra. No me permito estar del lado de quien pueda generar las condiciones para que esa tierra termine en otras manos”, afirmó.

Con ese planteo, Herrera Ahuad ratificó la posición de Innovación Federal frente al proyecto de reforma de la Ley de Tierras y sostuvo que el desarrollo del interior debe construirse fortaleciendo a los pequeños productores y preservando el modelo de agricultura familiar que caracteriza a Misiones.