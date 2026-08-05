Incluirá talleres, espacios para las infancias, asesoramiento para proyectos audiovisuales y una experiencia de coproducción entre estudiantes de universidades de Argentina, Brasil y Paraguay.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) presentó este martes la 23ª edición de Oberá en Cortos “Por la identidad y diversidad cultural. Festival y Encuentro Internacional de Cine”, que se desarrollará del 6 al 10 de octubre en el Cine Teatro Oberá y en sedes paralelas de distintos municipios. La programación incluirá funciones gratuitas, talleres, actividades para las infancias, espacios de formación y convocatorias destinadas a realizadores audiovisuales de la región.

El presidente del IAAviM, Sergio Acosta, destacó la continuidad del festival y el trabajo conjunto entre las instituciones que forman parte de su organización. “Llegar a las 23 ediciones nos llena de orgullo porque es muy difícil sostener un proyecto así durante tantos años. Es un trabajo compartido entre el Estado, el sector privado y organizaciones que hacen posible que el festival se realice cada año”, señaló. Además, recordó que Oberá en Cortos fue escenario de los primeros debates que derivaron en la creación del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. “Muchos de nosotros participamos como estudiantes, haciendo cortometrajes y tomando talleres. Hoy nos toca sostener ese espacio para que las nuevas generaciones también tengan esa oportunidad”, afirmó.

Acosta confirmó que las entradas serán gratuitas y podrán retirarse el mismo día de cada función en la boletería del Cine Teatro Oberá. “La sala tiene capacidad para 200 personas, por eso recomendamos llegar con tiempo. Habrá propuestas para las infancias por la tarde, cortometrajes al atardecer y largometrajes por la noche, con una programación pensada para toda la familia”, explicó.

Convocatorias abiertas y una red audiovisual que atraviesa fronteras

El coordinador del festival, Axel Monsú, explicó que Oberá en Cortos volverá a extender sus actividades más allá de la ciudad sede. “El año pasado tuvimos 13 sedes paralelas en 13 ciudades y este año esperamos una participación similar. El objetivo es acercar a la comunidad el cine realizado en nuestra región entre fronteras, integrada por el noreste argentino, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay”, expresó.

Monsú indicó que el festival mantendrá sus tradicionales secciones dedicadas al cine regional y a las infancias, además de sumar nuevas instancias de formación. “Abrimos una convocatoria para seleccionar 12 largometrajes y cortometrajes terminados que todavía no tienen una estrategia de distribución. Los realizadores trabajarán junto a un agente de ventas internacional para diseñar un plan que permita que esas obras encuentren nuevos espacios de exhibición”, detalló. También anunció un taller destinado a cuatro proyectos audiovisuales para las infancias, con el objetivo de acompañar su desarrollo.

Otra de las novedades será un encuentro de estudiantes de seis universidades de Argentina, Brasil y Paraguay, quienes producirán cortometrajes en conjunto durante el festival. “Queremos que los estudiantes comprendan que forman parte de una región compartida y que trabajar en coproducción abre nuevas posibilidades de financiamiento, circulación y creación de redes entre los futuros realizadores”, explicó Monsú. Además, invitó a salas de cine, centros culturales y espacios comunitarios a postularse como nuevas sedes del festival a través de la página oficial.

El IAAviM adelantó otras actividades previstas para este año

Durante la presentación, Acosta también anunció las próximas acciones del IAAviM. Entre ellas mencionó el Segundo Encuentro Provincial de Cine Joven Comunitario, previsto del 28 al 30 de agosto en Candelaria, y la cuarta edición de Residencia El Lago, que tendrá lugar del 6 al 10 de noviembre en Santa Ana, con ocho proyectos latinoamericanos seleccionados para trabajar junto a tutores especializados.

Sobre el contexto que atraviesa el sector audiovisual, Axel Monsú consideró que el escenario nacional representa un desafío para la actividad cultural. “Es un momento preocupante para los trabajadores de la cultura, pero seguimos apostando al trabajo desde el territorio. Elegimos construir comunidad, fortalecer los vínculos y generar espacios donde nuestras historias puedan encontrarse con el público”, concluyó.

La 23ª edición de Oberá en Cortos volverá a presentar exhibiciones, formación y espacios de intercambio para realizadores, estudiantes y público general. Con actividades distribuidas entre el 6 y el 10 de octubre, el festival buscará ampliar la circulación del cine producido en la región y ofrecer nuevas instancias de encuentro entre los distintos actores del sector audiovisual del noreste argentino y los países vecinos.