Almafuerte continúa con la ejecución de obras de infraestructura y acciones de desarrollo productivo mediante el trabajo conjunto con el Gobierno de Misiones y distintos organismos provinciales. Entre las iniciativas se encuentran la construcción del Hospital Nivel I, obras de cordón cuneta y empedrado, programas habitacionales, asistencia al sector frutícola, perforaciones de agua y un nuevo mirador turístico.

El municipio de Almafuerte continúa con la ejecución de obras de infraestructura, salud, vivienda, producción y turismo a partir del trabajo conjunto con el Gobierno de Misiones y distintos organismos provinciales. Entre las acciones en marcha se encuentran la construcción del Hospital Nivel I, obras de cordón cuneta y empedrado, programas habitacionales, el fortalecimiento del vivero municipal, perforaciones de agua y un nuevo mirador turístico. La intendenta Celia Smiak destacó que estas iniciativas forman parte de una agenda de gestión desarrollada junto a la provincia.

«Esta mejora en la calidad de vida de nuestra comunidad es gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de la provincia y distintos organismos, con los cuales trabajamos desde el municipio. Actualmente una de las obras más importantes que tenemos en marcha es la construcción del Hospital Nivel 1, es algo histórico y muy esperado por toda la familia de Almafuerte. Esto no sería posible sin el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua, quien siempre está cerca de nuestra gente y acompaña el crecimiento de la localidad de Almafuerte, de toda la provincia y de cada familia misionera».

POLÍTICA HABITACIONAL, MEJORAS VIALES Y AVANCE PRODUCTIVO

Además, la alcaldesa detalló que se avanza con recursos provinciales “con obras de cordón cuneta y empedrado en distintos sectores del municipio, mejorando las condiciones de circulación de los vecinos. Además, también con el IPRODHA estamos trabajando con el Plan Techo, con el que se acompaña a las familias en la construcción de sus hogares, de su vivienda, para así mejorar las condiciones de vida y ayudar a cumplir el sueño de tener su casa propia”.

En materia productiva, la intendenta explicó que el municipio trabaja junto al Ministerio del Agro y la Producción en el fortalecimiento del vivero municipal y el acompañamiento a los productores frutícolas. «Todo esto se da mediante capacitaciones, entrega de plantines, asistencia técnica y acompañamiento de trabajo a nuestros productores locales”, informó sobre la promoción del crecimiento del sector frutícola en su comuna. Además, precisó que Almafuerte cuenta con «más de 130 productores de variedad de frutas», entre ellas mamón, mango, maracuyá, ananá, ciruela, palta, citrus, sandía y melón.

TRABAJO EN CONJUNTO EN FAVOR DE LAS FAMILIAS MISIONERAS

Al referirse al contexto económico, Smiak sostuvo que «la situación es muy compleja, pero siempre trabajamos con responsabilidad, siempre austeros, cuidando la economía del municipio y trabajando junto al Gobierno de la provincia y a nuestras familias misioneras. Por eso, estamos logrando beneficios para el municipio». Con el mismo énfasis, reconoció como fundamental el trabajo en conjunto que se da entre el gobernador Hugo Passalacqua y los intendentes. «Es esencial que los intendentes estemos gestionando y que obtengamos respuestas favorables, porque a través del gobernador podemos darles solución a las necesidades de nuestras familias misioneras”, recalcó.

La funcionaria también informó que el municipio ejecuta perforaciones de agua junto al IMAS y que, con el Ministerio de Turismo, avanza en la construcción de un nuevo mirador. Sobre esta última obra indicó que el objetivo es impulsar el turismo local y dar a conocer los atractivos naturales de Almafuerte.