Más de 300 personas dijeron presente en las once reuniones que se realizaron desde mayo pasado en las delegaciones municipales de la ciudad de Posadas.

Más de 300 vecinos de unos 130 barrios de la ciudad de Posadas participaron en las once asambleas del Presupuesto Participativo que se llevaron a cabo desde principios de mayo, una etapa que finalizó en la noche del viernes con la última asamblea realizada en la delegación Riberas del Paraná en el Centro de Atención al Vecino, ubicado en las avenidas Urquiza y San Martín.

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia directa que incorpora la participación a través del debate, el acuerdo y el voto ciudadano como herramienta que permite decidir sobre la inversión de una parte del presupuesto municipal a la realización de proyectos que los ciudadanos consideren prioritarios para su barrio. En la capital misionera desde hace once años se destina 1.5% del presupuesto municipal para ejecutar los proyectos que los vecinos presentan para mejorar la calidad de vida en las zonas que habitan.

Como primer paso cada año se realizan las asambleas en cada una de las once delegaciones municipales donde se explica a los participantes cómo tienen que trabajar en la elaboración de los proyectos para luego presentarlos en la etapa siguiente. “Estamos muy contentos porque hubo mucha concurrencia en lo que fue todo el desarrollo de las asambleas, la gente se acercó, se interiorizaron las personas nuevas que por ahí no conocían lo que es el presupuesto participativo, otras personas que ya conocían vuelven a participar, elogian y también critican que eso también está bueno para poder corregir lo que no se está haciendo bien”, dijo el secretario de Planificación Estratégica y Territorial, Marcelo Mazur.

“La verdad que la gran participación superó nuestras expectativas porque en estos once años los vecinos se fueron apropiando de la herramienta, entonces también se fue pasando de boca en boca y se fueron viendo las intervenciones en los barrios y es ahí donde cada vez más se suman nuevos vecinos”, agregó Thamara Ramos, directora del Presupuesto Participativo.

La funcionaria adelantó que, una vez finalizadas las asambleas, la semana próxima se habilitará la plataforma virtual para la recepción de los proyectos hasta fines de julio. También se abre la posibilidad de que los que quieran presentarlos impresos pueden hacerlo en las delegaciones o en la oficina de Presupuesto Participativo en Rivadavia 1830. Luego se pasa a la etapa de análisis de viabilidad técnica de los proyectos, tras lo cual se informa a los vecinos sin son viables o no, para pasar a fines de noviembre a la votación.

Las propuestas más presentadas en las asambleas tienen que ver con mejorar las calles, la iluminación o la instalación de equipamiento en las plazas recreativas o deportivas. La reunión de la delegación Riberas del Paraná, que abarca unos 40 barrios, no fue la excepción. “Los proyectos presentados giraron en torno de asfalto en las calles y también mucho equipamiento en las plazas”, comentó el delegado municipal Agustín Alvarez.

Juan Martin Rambaldo, uno de los vecinos que participó en la última asamblea, planteó como propuesta que se construya una escalera en la parte posterior de la escultura de Andresito en la costanera para que las personas que ascienden el talud entre las piedras para sacarse fotos no corran riesgos. Y María de las Mercedes Martí, que vive entre Cerro Pelón y Villa Blosset, dijo que va a presentar un proyecto para que se haga el cerramiento de la cancha de básquet ubicada a un costado de La Placita para que los adultos mayores puedan practicar Newcom.

Participaron además en esta última asamblea del Presupuesto Participativo la responsable de la Unidad de Coordinación de Gestión Yolanda Asunción, el director de Delegaciones, Ricardo Esquivel y el director de Asuntos Barriales Hugo Carabio, quienes respondieron a inquietudes planteadas por los vecinos.