Energía de Misiones avanza con trabajos integrales de fortalecimiento de la red eléctrica en la localidad de Andresito.

Uno de los frentes de obra se concentra en tareas de limpieza de traza sobre 6 kilómetros de línea de media tensión de 13,2 kV a lo largo de la Ruta Provincial 24, beneficiando a los parajes Integración, Itatí, El Tigre, 28 de Diciembre y Los Patos.

También en la zona del Puerto y la Aduana se ejecutan trabajos de limpieza de línea de media tensión, acciones que previenen cortocircuitos ocasionados por la caída de ramas durante inclemencias climáticas y, al mismo tiempo, optimizan el suministro eléctrico.

Además, se reemplazaron postes y crucetas que permiten mejorar la estabilidad de la red. En la zona centro, se concretó el cambio de una línea monofásica a trifásica, obra que beneficia directamente a 30 familias del casco urbano y permitirá una mejor distribución de la energía para los vecinos de las avenidas Los Sauces, Libertador y Uruguay.

Cambio de aisladores en la línea de 33 kV Wanda – Andresito

En paralelo, el área de Transmisión y el Distrito Andresito llevaron adelante el reemplazo de 48 aisladores poliméricos por aisladores de porcelana sobre la línea de 33 kV Wanda – Andresito. Este material ofrece mayor resistencia frente a los efectos de la radiación ultravioleta y al desgaste producido por el paso del tiempo.

Este trabajo forma parte de la remodelación de la línea de 33kV que se encuentra en su tramo final, con el recambio total de 665 postes de madera por hormigón.