Este viernes 12, se realizó una nueva jornada de atención integral en la Escuela N.º 356, acercando múltiples servicios y prestaciones a los vecinos de la zona.

Alumnos y familiares aprovecharon las distintas prestaciones disponibles. Niños y niñas recibieron la vacuna antigripal y realizaron controles de peso y talla, herramientas para acompañar el crecimiento y detectar de manera temprana posibles situaciones que requieran seguimiento médico, destacaron desde el equipo de salud.

También resolvieron gestiones administrativas de manera ágil y cercana. Una vecina del barrio comentó que acompañó a sus hijos para completar el calendario de vacunación y se enteró en el lugar que realizaban trámites para renovar el documento, aprovechó la oportunidad para gestionar uno nuevo, luego de haber extraviado el anterior. «Vinimos por la vacunación y nos encontramos con varios servicios más. Poder hacer todo en el mismo lugar nos ayuda mucho porque evita tener que ir mas lejos», comentó.

Por su parte, la secretaria de la Unidad de Coordinación y Gestión Municipal, Yolanda Asunción, destacó que estos operativos surgen a partir de las necesidades planteadas por las propias instituciones y la comunidad. «Trabajamos escuchando los pedidos que surgen de las escuelas, de las familias y de los vecinos. A partir de esas demandas articulamos los servicios necesarios para acercarlos al barrio y brindar respuestas concretas», señaló.

Asimismo, remarcó que es importante estar presente en los barrios. «La cercanía, el compromiso y el diálogo permanente son fundamentales. Estar en terreno nos permite conocer de primera mano las necesidades de cada sector de la ciudad y actuar en consecuencia. El vecino valora ser escuchado y encontrar respuestas cuando las necesita», afirmó.

Estos operativos forman parte de una política de cercanía que busca agilizar el acceso a servicios fundamentales. Desde el municipio, invitan a vecinos y vecinas a sumarse a las próximas jornadas que se desarrollan de manera gratuita en diferentes sectores de la ciudad, acercando atención, acompañamiento y respuestas concretas a las necesidades de cada comunidad.