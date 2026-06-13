Un siniestro vial ocurrido esta madrugada en la intersección de las calles Ayacucho y Bolívar, en Posadas, dejó como saldo a una mujer de 30 años lesionada. La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta, cuando fue embestida por un automóvil que, tras el impacto, se dio a la fuga. La mujer fue asistida por personal sanitario y trasladada al Hospital Favaloro para una evaluación médica.

De acuerdo con el testimonio del conductor de la motocicleta, un hombre de 24 años que realizaba viajes mediante Uber Moto, circulaba por calle Ayacucho junto a la pasajera cuando fueron colisionados por un Ford Focus. A raíz del impacto, ambos ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica, resultando lesionada la acompañante.

En el lugar intervino personal de salud que dispuso su traslado al centro asistencial, mientras se aguardaba la labor del personal de la Dirección General de Policía Científica para las pericias correspondientes.