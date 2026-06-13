Misiones cuenta con una red sanitaria integrada que articula prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel en distintos niveles de atención. La estrategia incluye desde controles tempranos hasta cirugías especializadas, con el objetivo de mejorar la detección y el acceso a terapias en toda la provincia.

Cada 13 de junio, el Día Mundial del Cáncer de Piel pone en foco el trabajo que realizan sistemas sanitarios como el de Misiones, donde la prevención y el diagnóstico temprano son ejes centrales para reducir el impacto de esta enfermedad. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima más de 1,5 millones de nuevos casos anuales, incluidos los melanomas, la variante más agresiva.

En la provincia, el abordaje del cáncer de piel se enmarca en una estrategia sanitaria que integra prevención, diagnóstico y tratamiento en distintos niveles de atención. El objetivo es garantizar el acceso oportuno a estudios y terapias, además de fortalecer los controles que permiten detectar lesiones en etapas tempranas, cuando las posibilidades de curación son significativamente mayores.

Uno de los pilares de este esquema es el Instituto Misionero del Cáncer (IMC), ubicado en el Parque de la Salud, donde se realizan más de 200 prestaciones diarias con cobertura integral y sin costo para los pacientes. El centro cuenta con servicios de radioterapia, quimioterapia y consultorios especializados, además de un equipo interdisciplinario que trabaja de manera coordinada con hospitales y centros de salud del interior de la provincia.

Una red de prevención y cuidado

A su vez, el Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga” en Posadas, mantiene un servicio de dermatología orientado al diagnóstico y seguimiento de enfermedades cutáneas. Entre sus avances se encuentra la incorporación de un consultorio específico para psoriasis y el fortalecimiento de los estudios clínicos que permiten detectar patologías asociadas.

La red provincial también incorpora al Hospital Dr. René Favaloro de Villa Cabello, donde se aplica la cirugía MOHS, una técnica especializada para la extirpación de tumores cutáneos que permite preservar la mayor cantidad posible de tejido sano. El procedimiento, único en el Nordeste argentino, se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre cirujanos, dermatólogos y especialistas en cirugía plástica, convirtiendo al centro en un referente para pacientes de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.

Más acceso a estudios y diagnóstico temprano

Como parte de la expansión de la infraestructura sanitaria, la provincia inauguró en abril el Centro de Cáncer de Piel en Leandro N. Alem. La nueva institución estará orientada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes, ampliando la cobertura en la zona centro y fortaleciendo una estrategia que pone el foco en la detección precoz, los controles periódicos y el cuidado.

El centro surgió con el objetivo de mejorar el acceso a la salud y fortalecer la detección temprana de diferentes patologías de la piel. El edificio cuenta con áreas de recepción, circulación de pacientes y consultorios preparados para brindar atención integral.

En esta primera etapa, el espacio ya dispone de consultorios para atención médica, realización de estudios y seguimiento de pacientes, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta local. Además, su funcionamiento apunta a evitar traslados a otras ciudades, reduciendo tiempos de espera y costos para los pacientes.

El centro trabaja de manera articulada con el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas, derivando muestras para análisis de mayor complejidad y diagnósticos definitivos. También integrará acciones con equipos locales y campañas de prevención, consolidando una red de atención que busca mejorar la cobertura en toda la región.