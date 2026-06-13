El torneo continuará con una agenda cargada que marcará el debut de varias selecciones en la fase de grupos, incluyendo equipos considerados candidatos al título. Los encuentros se disputarán entre sábado y lunes en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial continúa este fin de semana largo con una agenda repleta de encuentros que marcarán el debut de varias selecciones protagonistas. Tras las victorias iniciales de México sobre Sudáfrica y de Corea del Sur ante República Checa, la competencia ingresará en una nueva etapa con actividad durante tres jornadas consecutivas.

La programación reunirá a equipos de todos los continentes y se desarrollará en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. El cronograma incluye once partidos entre sábado, domingo y lunes, con varios candidatos al título en acción.

El sábado tendrá el estreno de Brasil

La actividad comenzará el sábado a las 16 con el duelo entre Qatar y Suiza por el Grupo B en el San Francisco Bay Area Stadium. Ambos seleccionados iniciarán su recorrido en la fase de grupos con el objetivo de sumar sus primeros puntos.

Más tarde, desde las 19, Brasil enfrentará a Marruecos por el Grupo C en el Nueva York Nueva Jersey Stadium. El conjunto sudamericano protagonizará uno de los encuentros más atractivos de la jornada frente a un rival que llega con antecedentes destacados en competencias internacionales. El cierre del día quedará para Haití y Escocia, que jugarán a las 22 en Boston.

Alemania y Países Bajos salen a escena el domingo

La programación dominical comenzará a la 1 con el partido entre Australia y Turquía por el Grupo D en Vancouver. Luego, a las 14, Alemania debutará frente a Curazao por el Grupo E.

La fecha continuará a las 17 con el cruce entre Países Bajos y Japón por el Grupo F en Dallas. Posteriormente, Costa de Marfil se medirá con Ecuador desde las 20 en Filadelfia, mientras que Suecia y Túnez cerrarán la jornada a las 23 en Monterrey.

España y Uruguay deburatarán el lunes

El lunes se disputarán cuatro encuentros que completarán gran parte de la primera fecha de la fase de grupos. España abrirá la jornada a las 13 frente a Cabo Verde por el Grupo H en Atlanta.

A las 16 será el turno de Bélgica y Egipto en Seattle. Más tarde, Uruguay enfrentará a Arabia Saudita desde las 19 en Miami en uno de los partidos con mayor expectativa para el público sudamericano. Finalmente, Irán y Nueva Zelanda cerrarán la programación a las 22 en Los Ángeles.

Con varios favoritos listos para debutar y once partidos distribuidos en tres días, el Mundial 2026 ofrecerá un fin de semana cargado de fútbol y comenzará a delinear el panorama de los distintos grupos en la carrera hacia los octavos de final.