correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. El duelo entre Brasil y Marruecos aparece como el partido más atractivBrasil y Marruecos animan una jornada cargada de fútbol en el Mundial 2026 La Copa del Mundo continúa este sábado con cuatro encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. El duelo entre Brasil y Marruecos aparece como el parto de una jornada que también tendrá acción en los grupos B y D.

El Mundial 2026 tendrá este sábado una nueva jornada de competencia con cuatro encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. Los partidos se disputarán en distintas sedes de Estados Unidos y Canadá y marcarán el debut de varias selecciones en el certamen.

La actividad comenzará a las 16 con el enfrentamiento entre Catar y Suiza, correspondiente al Grupo B, en el estadio de San Francisco. Más tarde, a las 19, todas las miradas estarán puestas en el cruce entre Brasil y Marruecos, que se disputará en Nueva York y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

La programación continuará a las 22 con el duelo entre Haití y Escocia en la ciudad de Boston, también por el Grupo B. Finalmente, el cierre del día llegará con el partido entre Australia y Turquía, correspondiente al Grupo D, que se jugará en Vancouver, Canadá.

La primera fecha de la fase de grupos comienza a perfilar el panorama de las selecciones que buscarán avanzar a la siguiente instancia del campeonato. Con equipos de distintas confederaciones y estilos de juego, la jornada ofrece encuentros clave para empezar a sumar puntos en la carrera hacia los dieciseisavos de final.

Partidos de este sábado 13 de junio

Catar vs. Suiza | 16:00

Brasil vs. Marruecos | 19:00

Haití vs. Escocia | 22:00

Australia vs. Turquía | cierre de la jornada en Vancouver

La expectativa se concentra especialmente en la presentación de Brasil, una de las selecciones candidatas al título, que buscará comenzar su participación con una victoria ante un Marruecos que llega con el antecedente de haber protagonizado destacadas actuaciones en los últimos torneos internacionales.