Ante más de 80 mil personas el Estadio Azteca es el escenario del inicio mundialista con el electrizante duelo de apertura que procede a una histórica ceremonia. El gol del conjunto mexicano lo marcó Julián Quiñones.

La selección mexicana venció este jueves por 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los locales fueron superiores e hicieron sentir el peso de las 80 mil personas que asistieron al encuentro en el Estadio Azteca.

México abrió el partido a los 9 minutos del primer tiempo a partir de un error de la defensa sudafricana que aprovechó el delantero Julián Quiñones.

En el complemento, los africanos sufrieron la expulsión de Sphephelo Sithole a los 4 minutos y la desventaja numérica le permitió a los mexicanos ampliar la ventaja: Quiñones asistió al histórico delantero Raúl Jiménez, quien convirtió de cabeza el segundo tanto.

Sobre el final del encuentro, el árbitro Wilton Sampaio se apoyó en el VAR para dejar con nueve a Sudáfrica a raíz de la expulsión de Themba Zwane. Y en el tiempo adicionado, también vio la roja el defensor mexicano César Montes.

Esta noche, Corea del Sur y Chequia debutarán en la cita mundialista y cerrarán la primera fecha del Grupo A.