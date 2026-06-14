Una joven de 23 años resultó lesionada este domingo por la mañana tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Entre Ríos y Buenos Aires, en Posadas. El hecho se registró cerca de las 6:00 y tuvo como protagonistas a una motocicleta Motomel Skua y otro rodado similar cuyo conductor se dio a la fuga luego de la colisión.

Como consecuencia del impacto, la acompañante del vehículo afectado sufrió lesiones en uno de sus brazos y debió ser asistida por personal de salud.

De acuerdo con el informe policial, la motocicleta Motomel Skua era conducida por Fabricio Octavio E, de 22 años quien circulaba acompañado por Abril de los Ángeles M. Tras el choque, la joven manifestó presentar lesiones internas en el codo derecho, por lo que se solicitó una ambulancia para su atención.

En el lugar intervino personal de la División Grupo de Acción Preventiva y efectivos de la dependencia jurisdiccional, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.