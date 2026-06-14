Un motociclista de 19 años resultó herido y debió ser trasladado al hospital de área luego de protagonizar un siniestro vial con una camioneta en la noche del sábado en Jardín América. El hecho ocurrió cerca de las 23:00 en la intersección de las calles Asunción y Brasilia, donde colisionaron una Volkswagen Amarok y una motocicleta Motomel S2.

La víctima fue derivada para recibir atención médica y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con lo informado por la Comisaría Segunda, la camioneta Volkswagen Amarok era conducida por Matías B., de 30 años, mientras que la motocicleta Motomel S2 estaba al mando de Maximiliano C., de 19.

Tras el impacto, el joven motociclista fue asistido y trasladado al Hospital de Área con lesiones. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente.