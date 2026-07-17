Con una importante participación de vecinos, el Operativo Territorial acercó servicios de salud, atención veterinaria, trámites y asesoramiento en el barrio Itaembé Miní, en una jornada marcada por el buen clima y celebración celeste y blanca.

En una mañana agradable que acompañó el desarrollo de las actividades, el playón polideportivo del B° Hospital de Itaembé Miní fue el punto de encuentro para los vecinos. Desde las 10 de la mañana, familias de distintos sectores del barrio se acercaron para aprovechar los servicios del Operativo Territorial Municipal, que reunió en un solo lugar servicios de salud, trámites, atención veterinaria y asesoramiento de diferentes organismos.

En un ambiente que se vistió de celeste y blanco en el marco de la celebración mundialista, la circulación fue constante durante toda la jornada. Mientras algunos aguardaban su turno para realizar controles médicos o tramitar el DNI, otros se acercaban a la farmacia para retirar medicamentos, llevaban a sus mascotas al puesto del IMUSA o asistían completar sus inmunizaciones. Como de costumbre en cada operativo, la propuesta permitió resolver distintas necesidades sin alejarse del barrio.

En el área de farmacia, la entrega de medicamentos fue uno de los servicios más solicitados. Marta Benítez, vecina de Itaembé Miní, destacó la importancia de contar con este tipo de operativos. «Me atendieron rápido y vine a preguntar por medicamentos que necesitaba. Para quienes tenemos poco tiempo o dificultades para movernos, esto es de mucha ayuda», comentó.

A pocos metros, el equipo del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA) recibió a decenas de vecinos con sus perros y gatos para vacunación antirrábica, desparasitación y turnos de castración. En este sentido don Carlos, que llevó a su mascota para una consulta, valoró la iniciativa: “La atención fue excelente, hay que armarse de paciencia nomás porque son muchos los animales que atienden hoy, pero por suerte ya llevo a mi mascota castrada», expresó.

Además de las prestaciones sanitarias, el operativo contó con la participación del Registro de las Personas, Energía de Misiones, SIPTED, la Defensoría del Pueblo, Salud Mental Comunitaria, la Dirección de Niñez, Niños y Adolescentes, Coordinación de Tierra y Hábitat, Economía Circular, el IMaC con Gas Solidario y productores de la Feria Franca, entre otros organismos.

Con una amplia participación vecinal, al ritmo de la música divertida y un clima de euforia por la final del mundial en la que Argentina será finalista, la jornada volvió a demostrar el valor de acercar el Estado a los barrios, facilitando el acceso a servicios esenciales y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.