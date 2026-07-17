La FIFA confirmó que la Selección Argentina disputará la final del Mundial 2026 con su camiseta titular celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas, mientras que España vestirá su tradicional uniforme rojo para el duelo decisivo por el título.

La FIFA confirmó la indumentaria que utilizará la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España. El equipo de Lionel Scaloni volverá a vestir su clásica camiseta albiceleste, acompañada por pantalón blanco y medias blancas, repitiendo la combinación que utilizó en gran parte del torneo.

La decisión mantiene una imagen que ya se volvió habitual para el conjunto argentino durante la Copa del Mundo. Aunque en la semifinal ante Inglaterra utilizó la camiseta alternativa azul por una cuestión simbólica y de cábala, para el partido decisivo regresará a su uniforme tradicional.

El detalle que más llamó la atención es que la indumentaria será prácticamente la misma que Argentina lució en la final de Qatar 2022 frente a Francia. Además, el arquero Emiliano «Dibu» Martínez vestirá completamente de verde, un color asociado a varios de los momentos más importantes de su carrera con la Selección.

Por su parte, España jugará con su uniforme titular: camiseta roja con detalles azules, pantalón azul y medias azules. De esta manera, no habrá inconvenientes de contraste entre ambos equipos en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La gran final se disputará el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar un histórico bicampeonato mundial, mientras que España intentará volver a conquistar la Copa del Mundo después de su consagración en Sudáfrica 2010.