La Provincia trabaja en un nuevo esquema de atención para pacientes con cardiopatías congénitas. El proyecto cuenta con el asesoramiento del reconocido cirujano cardiovascular infantil Horacio Vogelfang. Se apoya en el desarrollo de equipos especializados y en la política sanitaria impulsada a partir de la Ley de Cardiopatías Congénitas de Misiones.

Misiones dio un nuevo paso en el fortalecimiento del tratamiento de las cardiopatías congénitas con un proyecto que busca incorporar cirugías cardiovasculares pediátricas de mediana y avanzada complejidad en la provincia. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del prestigioso cirujano cardiovascular infantil Horacio Vogelfang y forma parte de una estrategia sanitaria que apunta a reducir derivaciones, mejorar el pronóstico de los pacientes y consolidar el desarrollo del sistema de salud misionero.

El anuncio fue realizado por el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Lisandro Benmaor. Fue durante la visita del especialista a Misiones, en el marco de las actividades por el Día Provincial de la Donación de Órganos. El médico también brindó capacitaciones a profesionales del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro y mantuvo reuniones con autoridades provinciales para delinear el plan de trabajo.

Presidente del IPS, Lisandro Benmaor. Fotografía, ©Marcos Otaño.

Benmaor destacó la trayectoria de Vogelfang, a quien definió como “un maestro de maestros” y uno de los pioneros de la cardiología infantil y la cirugía cardiovascular pediátrica en Argentina. Además, remarcó su aporte histórico al desarrollo del trasplante cardíaco en el país y recordó que numerosos pacientes misioneros fueron intervenidos por el especialista.

Un nuevo objetivo para la salud pública

El titular del IPS explicó que la provincia atravesó distintas etapas en la atención de las cardiopatías congénitas. En primer lugar, se fortaleció el diagnóstico precoz, las derivaciones oportunas y los tratamientos clínicos. Posteriormente comenzaron a realizarse cirugías cardiovasculares de baja complejidad dentro del sistema sanitario provincial.

Ahora, el siguiente desafío será avanzar hacia intervenciones de mediana y avanzada complejidad. “Ya estamos pensando a corto plazo en empezar a incorporar cirugías cardiovasculares de mediana complejidad. Sabemos que lo podemos hacer y el doctor nos confirmó que es un proyecto viable”, afirmó Benmaor.

Según explicó, la incorporación de estas prácticas permitirá disminuir la necesidad de derivar pacientes a centros especializados de otras provincias, una situación que implica mayores costos económicos, riesgos durante el traslado y un importante impacto emocional para las familias.

En ese sentido, señaló que Misiones cuenta con equipos médicos capacitados durante años de formación y especialización, por lo que la experiencia y el acompañamiento de Vogelfang representan un respaldo clave para dar este nuevo salto sanitario.

El respaldo de la Ley de Cardiopatías Congénitas

El proyecto se enmarca en el proceso de fortalecimiento que la provincia viene desarrollando en materia de cardiopatías congénitas, impulsado por una legislación específica que permitió consolidar estrategias de detección temprana, seguimiento integral y acceso oportuno a tratamientos.

Benmaor remarcó que estos avances son el resultado de un trabajo sostenido durante años y destacó que se trata de procesos que requieren planificación, inversión y formación permanente de recursos humanos.

“Fuimos haciendo capacitaciones durante todos estos años. Son procesos lentos, pero avanzamos con pasos firmes y hoy estamos preparados para seguir creciendo“, sostuvo.

Tres trasplantes exitosos y sin pacientes en lista de espera

Durante la conferencia, el presidente del IPS también informó que actualmente la obra social provincial no registra pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco.

Además, recordó los tres casos de niños misioneros que recibieron un trasplante exitoso: Abigail, Emma y Alonso, quienes fueron derivados a centros de alta complejidad del país luego de un intenso trabajo conjunto entre el IPS, el sistema público de salud y los equipos médicos especializados.

Benmaor destacó que cada trasplante representa un enorme esfuerzo sanitario y humano, ya que se trata de pacientes de extrema gravedad que requieren asistencia permanente y traslados en avión sanitario hacia hospitales especializados.

Finalmente, aseguró que el reconocimiento de Vogelfang al sistema sanitario provincial refuerza el camino emprendido por Misiones. “Nos dijo que la provincia está a la vanguardia en salud. Eso nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para que cada vez más tratamientos puedan realizarse aquí“, concluyó.