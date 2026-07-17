Las primeras entregas alcanzarán a cerca de 300 viviendas en Posadas y también avanzan proyectos en Apóstoles. Además, el Iprodha reactivará obras en Itaembé Guazú y el interior de la provincia con financiamiento íntegramente provincial para impulsar la recuperación del empleo en la construcción.

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) avanza con la finalización de viviendas pendientes en Posadas y Apóstoles. Mientras, prepara la reactivación de nuevas obras en distintos puntos de Misiones. El presidente del organismo, Juan Carlos Pereyra confirmó que las primeras entregas comenzarán en septiembre. Además, remarcó que todas las intervenciones se ejecutan con recursos provinciales, en el marco de una estrategia para dinamizar el sector de la construcción.

En Posadas, el organismo prevé concluir hacia fines de agosto las viviendas correspondientes a la convocatoria 250. La entrega se realizará durante los primeros días de septiembre. Se trata de unidades habitacionales que habían sido sorteadas hace varios años y cuya ejecución quedó demorada por cuestiones presupuestarias.

En total, serán cerca de 300 viviendas las que se irán entregando de manera progresiva a medida que finalicen los trabajos pendientes.

Desde el Iprodha explicaron que, si bien muchas de las viviendas presentan un importante grado de avance, actualmente se trabaja en la infraestructura complementaria y en el acondicionamiento final para garantizar que puedan ser habitadas inmediatamente después de la entrega.

“Llegamos con toda la infraestructura asociada para poder entregarlas y dejarlas nuevamente en condiciones óptimas después del período en que las obras estuvieron paralizadas”, señalaron.

En paralelo, el organismo avanza con la finalización de viviendas en Apóstoles. En este caso, aún resta realizar el sorteo de ubicación de las unidades, proceso que se desarrollará en los próximos días antes de concretar las adjudicaciones. Las autoridades aclararon que varias de estas viviendas corresponden a convocatorias realizadas hace tiempo, cuyos beneficiarios ya fueron definidos, aunque las obras recién ahora están llegando a su etapa final.

Reactivarán obras en Itaembé Guazú y el interior

El Iprodha anunció que durante la segunda quincena de julio y los primeros días de agosto comenzará la reactivación de obras en Itaembé Guazú. Así también, y en distintos municipios del interior provincial.

El objetivo principal es recuperar la actividad de la construcción. Así también, generar nuevos puestos de trabajo, en línea con las instrucciones impartidas por el gobernador Hugo Passalacqua.

“Estamos adecuando los planes de trabajo para retomar estas obras con el objetivo de recuperar parte del empleo perdido en el sector de la construcción”, indicaron desde el organismo.

Financiamiento exclusivamente provincial

El titular del Iprodha destacó que todas las obras que se pondrán nuevamente en marcha se financian exclusivamente con recursos de la provincia, sin participación de fondos nacionales. “Es un esfuerzo netamente provincial y la idea es que esos recursos se vuelquen a la obra pública para recuperar parte del empleo perdido”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la decisión de priorizar viviendas de mampostería responde a que este tipo de construcción demanda una mayor cantidad de mano de obra, lo que genera un impacto más significativo sobre el empleo.

En paralelo a las obras tradicionales, el organismo continúa con la ejecución de las viviendas de madera correspondientes a la convocatoria 264. Según adelantaron, la intención es completar esas unidades durante el último trimestre del año y avanzar con su entrega antes de finalizar 2026, ampliando así la oferta habitacional en distintos puntos de Misiones.