El domingo se disputará la final entre Argentina y España en el MetLife de Nueva Jersey y una de las cuestiones excepcionales que tendrá este encuentro, será el espectáculo musical luego del final de la primera etapa. Lo cierto es que la FIFA ya les confirmó a ambas federaciones, cuánto tendrán que aguardar.

Final del Mundial 2026: cuánto durará el show del entretiempo

La FIFA comunicó sobre uno de los grandes misterios de la final del Mundial que enfrenta este próximo domingo a Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tiene que ver con la duración del descanso, que según la organización del torneo no pasará de los 17 minutos. Es decir, sólo dos más que el tiempo de descanso habitual en un partido de fútbol.

Once de ellos serán ocupados por las actuaciones musicales de Shakira, Madonna y Justin Bieber, un tiempo muy inferior al inicialmente previsto. Varias informaciones sugerían que, con tantas actuaciones, el descanso se iría por encima de la media hora.

FIFA aclaró que la duración será muy inferior, apenas dos minutos más que un partido normal. El resto del tiempo, unos seis minutos, se emplearán en el montaje y desmontaje del escenario para dichas actuaciones musicales y para regar el césped.

Lo que no varía son las pausas de hidratación, algo habitual en este Mundial a causa de las elevadas temperaturas registradas en la mayor parte de los partidos. Habrá dos, como siempre, una a mediados de cada tiempo de juego.

Shakira, Madonna y las apuestas sobre el show del Mundial

Mientras los equipos preparan la estrategia para una final histórica, los fanáticos ya comenzaron a imaginar cómo será el esperado espectáculo de medio tiempo, que estará curado por Chris Martin, líder de Coldplay.

Una de las grandes incógnitas es qué canción elegirá Shakira para abrir su presentación. Entre las opciones que aparecen como favoritas está “Waka Waka”, el himno que la cantante colombiana convirtió en una de las canciones más recordadas de los mundiales, seguida por otras posibilidades vinculadas a su carrera.

También hay especulaciones sobre Madonna y su posible arranque en el escenario. Entre los temas que generan expectativa aparece “Like a Virgin”, uno de sus mayores clásicos. Justin Bieber y BTS completarán una grilla que promete transformar el descanso de la final en un evento global más allá del fútbol.