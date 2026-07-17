Los operativos se desplegarán en simultáneo en los 79 municipios de Misiones, con patrullajes urbanos, rurales y en rutas provinciales y nacionales.

El receso de invierno y el aumento del movimiento turístico motivaron un refuerzo de los controles de tránsito en toda la provincia. La Jefatura dispuso un operativo integral de prevención y seguridad vial que se desarrolla este fin de semana en accesos a las ciudades, sectores comerciales, espacios recreativos y puntos turísticos.

El despliegue incluye puestos fijos y móviles, patrullajes dinámicos y fiscalizaciones en los principales corredores viales. Los agentes verifican la documentación obligatoria, el estado de los vehículos, realizan test de alcoholemia y controlan el cumplimiento de las normas de tránsito, con especial atención al respeto de las velocidades máximas y al uso de los elementos de seguridad.

El Centro Integral de Operaciones (CIO 911) refuerza el monitoreo en tiempo real mediante el sistema de videovigilancia, coordinando el desplazamiento de las patrullas y brindando respuesta inmediata ante emergencias.

Recomendaciones para quienes viajan

Las autoridades recuerdan revisar antes de salir la licencia de conducir, la cédula del vehículo, el seguro obligatorio y la verificación técnica vehicular (VTV), cuando corresponda. También remarcan la importancia de que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad y que los niños menores de 10 años viajen en el asiento trasero con un sistema de retención infantil (SRI) homologado.

Además, se recomienda verificar neumáticos, luces, frenos y niveles de aceite, contar con un matafuego reglamentario y balizas portátiles. Durante el recorrido, es fundamental respetar las velocidades máximas, mantener distancia prudente, evitar maniobras riesgosas y no conducir bajo los efectos del alcohol ni utilizando el celular.

Con presencia territorial, tecnología aplicada a la prevención y controles permanentes, el operativo apunta a reducir el riesgo de siniestros y acompañar a vecinos, turistas y familias que se movilizan durante las vacaciones de invierno.