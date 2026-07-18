La estructura, perteneciente a una fábrica ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 14, sufrió importantes daños materiales como consecuencia de las intensas ráfagas. No se registraron personas lesionadas.

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante la tarde de este sábado provocaron el colapso parcial de un tinglado en construcción perteneciente a una fábrica de placas, ubicada a la altura del kilómetro 963 de la mencionada ruta, en la localidad de Dos de Mayo.

El hecho fue constatado cerca de las 18:00 por efectivos de la Comisaría Primera, quienes verificaron que la parte posterior de la estructura, de aproximadamente 90 metros de largo por 40 de ancho, cedió a raíz de las condiciones climáticas adversas.

El inmueble pertenece a la firma Placas Rivadavia, propiedad de Elio Andrés M. (48). Afortunadamente, el derrumbe ocasionó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas.