Un importante despliegue de los efectivos de la Policía de Misiones y bomberos permitió controlar un incendio que afectó a tres aserraderos ubicados sobre el kilómetro 974 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

El foco ígneo se habría originado hoy cerca de las 18 horas por un desperfecto en el tendido eléctrico de alta tensión, provocado por los fuertes vientos que hicieron que ramas de árboles entraran en contacto con los cables. Las llamas se propagaron rápidamente hasta alcanzar los establecimientos madereros.

El incendio afectó a los aserraderos San Cayetano Oseñuk, Hoffman y Ojeda, todos ubicados en la misma zona. El establecimiento Hoffman sufrió daños totales, con la destrucción del 100 % de sus instalaciones, mientras que los otros dos registraron daños parciales estimados en un 10 %, principalmente en maquinarias y acopio de madera.

Tras intensas tareas desarrolladas en conjunto por los Bomberos Voluntarios y el personal policial, el fuego fue completamente extinguido y se evitó que continuara propagándose hacia otros sectores.