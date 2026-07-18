Los británicos derrotaron con autoridad a los franceses. Igualaron la segunda mejor actuación de su historia en la Copa del Mundo. El encuentro, además, se convirtió en el partido por el tercer puesto con mayor cantidad de goles en la historia del certamen.

Mundial 2026: En un partidazo, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto

En un vibrante encuentro en Miami, Inglaterra venció por 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026. De esta manera, cosechó su segunda mejor actuación histórica en una Copa del Mundo. Los goles para los británicos fueron obra de Declan Rice, Marcus Rashford, Jude Bellingham y Bukayo Saka —hat trick—, mientras que en los galos convirtieron Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, ambos por duplicado.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel abrió el marcador apenas a los dos minutos gracias a un potente remate de Declan Rice, que sorprendió a una defensa francesa pasiva en el inicio del encuentro. Luego de un dominio inicial de los ingleses, los galos reaccionaron y emparejaron el trámite, aunque sin poder traducirlo en el resultado.

A los 18 minutos, Inglaterra volvió a golpear. Tras un tiro de esquina, Ezri Konsa se impuso de cabeza dentro del área y amplió la diferencia para poner el 2-0.

En un partido con llegadas para ambos equipos, la eficacia marcó la diferencia. Bukayo Saka aprovechó los espacios y anotó un doblete a los 37 y 45 minutos, sellando el contundente 4-0 con el que los ingleses se fueron al descanso.

La charla de Didier Deschamps en el entretiempo debe haber sido fuerte, y surtió el efecto deseado. Junto con algunos cambios que ajustaron el andamiaje colectivo, Francia se despertó y logró ponerse a tiro. A los 2’ del complemento, Olisé conectó con Kylian Mbappé y este descontó. Cinco minutos después, el del Real Madrid asistió a Barcola que definió con justeza ante el arquero. Envalentonado, los Galos fueron a buscar el tercero y lo consiguieron con el bravo número 10, tras la pared con Olisé.

A esa altura, todo era posible. Francia pasó de perderlo de forma vergonzosa a ilusionarse con una remontada increíble. Sin embargo, la respuesta Inglesa llegó sobre 40’, con una escapada individual de Spence que decantó en el penal de Malo Gusto. Saka aprovechó, y puso el 5 a 3.

En el tiempo agregado, cuando la intensidad parecía mermar, el duelo se convirtió en un récord histórico. Primero descontó Ousmane Dembélé, y luego Jude Bellingham le puso cifras definitivas para cerrar el encuentro de tercer y cuarto puesto con mayor cantidad de goles en toda la historia, superando el Francia 6 – Alemania 3 de Suecia 1958.