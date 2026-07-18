A casi tres semanas de la entrada en vigencia de la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los accesos terrestres, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) informó que ya se incorporaron 170 nuevos contribuyentes de extraña jurisdicción. Además, desde el 1° de agosto dejarán de aplicarse retenciones en billeteras virtuales para monotributistas de las categorías A, B, C y D y usuarios sin actividad económica de gran escala.

La Agencia Tributaria Misiones realizó un balance positivo de la suspensión temporal del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control de ingreso a la provincia. A casi tres semanas de la implementación de la medida, el organismo destacó mejoras en la operatoria logística, una reducción significativa en los tiempos de espera para el transporte de mercaderías y la incorporación de 170 nuevos contribuyentes de otras provincias que comenzaron a operar de manera regular en el mercado misionero.

El subdirector de la ATM, Gabriel Petta, explicó que la flexibilización del régimen alcanza al 95% de los contribuyentes que ingresan mercaderías a Misiones, principalmente pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que durante el año anterior abonaron un consolidado de hasta 10 millones de pesos en concepto de anticipos del tributo.

En tanto, el 5% restante, integrado por grandes empresas, continúa alcanzado por el sistema de control mediante un esquema de pago global automatizado.

Menos demoras y mayor actividad comercial

La suspensión del pago a cuenta, que tendrá una vigencia inicial de 12 meses hasta el 30 de junio de 2027, modificó la operatoria en los puestos de control de El Arco, Centinela, Azara y el límite entre Apóstoles y Colonia Liebig.

Si bien los transportistas continúan realizando el trámite de ingreso, ahora presentan la documentación con base imponible e impuesto en cero, agilizando considerablemente el procedimiento.

“Un camión que antes demoraba entre 30 y 40 minutos en una fila, hoy completa el trámite meramente informativo en un promedio de 6 a 7 minutos. La congestión desapareció”, señaló Petta.

Desde el organismo también destacaron que la medida comenzó a revertir uno de los cuestionamientos históricos vinculados al ingreso de mercaderías desde otras jurisdicciones.

Según los registros de la ATM, desde la entrada en vigencia de la suspensión ya se incorporaron 170 nuevos contribuyentes de extraña jurisdicción, un dato que refleja un renovado interés de proveedores de otras provincias por comercializar sus productos en Misiones.

Desde agosto se eliminan las retenciones en billeteras virtuales

Durante el mismo balance, la Agencia Tributaria Misiones confirmó otra medida que comenzará a regir el próximo 1° de agosto y que beneficiará a pequeños contribuyentes y usuarios de plataformas digitales.

Se trata de la eliminación de las retenciones automáticas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicadas a través del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCUP) sobre las billeteras virtuales, como Mercado Pago o Ualá.

La medida alcanzará a los monotributistas inscriptos en las categorías A, B, C y D, con un tope de facturación mensual de hasta 2.184.404 pesos, además de usuarios que no desarrollan una actividad económica de gran escala.

Hasta el momento, el sistema aplicaba retenciones de entre el 2,5% y el 4% sobre acreditaciones vinculadas a un CUIT, sin diferenciar el origen de los fondos.

Esto provocaba que transferencias de uso cotidiano, como envíos de dinero entre familiares, amigos o personas que compartían gastos comunes, quedaran alcanzadas por descuentos que no siempre correspondían a una operación comercial.

Con la modificación, ese mecanismo dejará de aplicarse para los contribuyentes comprendidos en las categorías establecidas, evitando retenciones sobre movimientos que no constituyen hechos imponibles.

Cuentas sueldo continúan exentas

Petta también aclaró que las cuentas sueldo se encuentran totalmente exentas de sufrir retenciones de Ingresos Brutos, ya que los salarios no constituyen un ingreso alcanzado por el impuesto.

En ese sentido, recordó que aquellos trabajadores del sector público o privado que detecten descuentos indebidos en sus cuentas de haberes podrán realizar el reclamo correspondiente a través del sistema de atención virtual disponible en la página oficial de la Agencia Tributaria Misiones, con el objetivo de gestionar la devolución de los importes retenidos de manera incorrecta.

Con estas medidas, la Provincia busca simplificar la operatoria comercial, mejorar la competitividad para las empresas que operan en Misiones y reducir la carga administrativa y tributaria para pequeños contribuyentes y usuarios de plataformas digitales.