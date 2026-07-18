En los últimos cuatro meses, el gobernador Hugo Passalacqua recorrió más de 20 municipios y consolidó una modalidad de gestión basada en el contacto directo con vecinos e intendentes. A esa dinámica se suman las reuniones itinerantes del Gabinete provincial, que permiten abordar en cada región las demandas específicas de las comunidades y coordinar respuestas junto a los gobiernos locales.

La presencia permanente en el territorio se consolidó como uno de los principales ejes de la gestión del gobernador Hugo Passalacqua. En los últimos cuatro meses, el mandatario provincial visitó más de 20 municipios de Misiones, donde encabezó actividades institucionales, recorrió obras, mantuvo reuniones con intendentes y dialogó con vecinos, productores, emprendedores, representantes de instituciones y distintos actores sociales.

Lejos de concentrar la gestión únicamente en la capital provincial, el Ejecutivo misionero mantiene una agenda de recorridas que busca acercar el Gobierno a cada localidad, conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad y acompañar el desarrollo de los municipios con respuestas adaptadas a las particularidades de cada región.

En ese sentido, las visitas del gobernador se transformaron en una herramienta de gestión que combina la supervisión de obras, la inauguración de infraestructura, el acompañamiento a instituciones, el impulso a la producción y el contacto permanente con los gobiernos municipales.

Cada recorrida representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la Provincia y los municipios, permitiendo que las demandas locales sean planteadas directamente por los intendentes, mientras que los vecinos pueden transmitir inquietudes y propuestas al propio mandatario y a los funcionarios que lo acompañan.

Una gestión con presencia permanente en el interior

La territorialidad se convirtió en una característica distintiva de la actual gestión provincial. Durante los últimos meses, Passalacqua desarrolló actividades en distintas zonas de Misiones, recorriendo localidades del norte, centro y sur, con una agenda que combina actos oficiales, reuniones de trabajo y encuentros con distintos sectores de la comunidad.

Los aniversarios de los municipios constituyen uno de los principales escenarios donde esa cercanía se hace visible. Más allá de las celebraciones institucionales, estas fechas se transforman en espacios de diálogo entre el Gobierno provincial, los intendentes y la ciudadanía.

En cada visita, el gobernador mantiene reuniones con autoridades municipales para analizar proyectos en ejecución, evaluar nuevas iniciativas y conocer las necesidades particulares de cada localidad.

A su vez, esas jornadas permiten mantener un contacto directo con vecinos, representantes de instituciones educativas, organizaciones sociales, productores, comerciantes y empresarios, quienes exponen la realidad de sus comunidades y las prioridades de cada región.

Esta dinámica fortalece una modalidad de trabajo que busca que las decisiones de gestión surjan también a partir de la realidad cotidiana del territorio, con una presencia constante del Ejecutivo provincial en el interior.

El Gabinete itinerante fortalece el trabajo con los municipios

Esa presencia territorial no se limita únicamente al gobernador. Durante este año, los distintos ministerios y organismos provinciales también reforzaron su presencia en el interior mediante las reuniones itinerantes del Gabinete, una modalidad impulsada para descentralizar la gestión y acercar la toma de decisiones a cada región de Misiones.

En lugar de desarrollar las reuniones exclusivamente en Posadas, el Gabinete provincial se traslada periódicamente a distintas localidades para trabajar junto a los intendentes y equipos municipales.

Hasta el momento, esta modalidad ya tuvo encuentros en Montecarlo, 25 de Mayo y Puerto Iguazú, donde participaron funcionarios provinciales, jefes comunales y representantes de diferentes organismos.

Cada reunión funciona como una mesa de trabajo donde se analizan las demandas específicas de los municipios participantes, se evalúa el avance de obras y programas provinciales y se coordinan acciones conjuntas entre la Provincia y los gobiernos locales.

De esta manera, cada ministerio puede abordar directamente las problemáticas correspondientes a su área, evitando que las gestiones deban canalizarse exclusivamente desde la capital provincial.

Puerto Iguazú, una agenda centrada en las necesidades del norte

La reunión más reciente del Gabinete itinerante se desarrolló en Puerto Iguazú, con la participación de intendentes de más de una decena de municipios del norte misionero.

Durante la jornada se analizaron distintos ejes vinculados con seguridad, infraestructura, salud, producción, turismo, desarrollo social y obras públicas, además de las necesidades particulares planteadas por cada municipio.

El encuentro permitió coordinar acciones entre las distintas áreas del Gobierno provincial y los gobiernos locales para avanzar en soluciones adaptadas a la realidad de cada comunidad.

Entre los anuncios realizados durante esa jornada se confirmó la finalización de la obra del Centro de Prevención y Abordaje de las Adicciones de Puerto Esperanza, que será inaugurado durante octubre y brindará atención e internación voluntaria para personas con consumos problemáticos.

La obra representa una de las respuestas surgidas a partir del trabajo conjunto entre los distintos organismos provinciales y los municipios de la zona norte.

Respuestas construidas desde el territorio

El ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sartori, destacó que esta modalidad de trabajo permite acelerar la resolución de distintas problemáticas al acercar todas las áreas del Gobierno provincial a cada región.

Según explicó, las reuniones itinerantes posibilitan “dar respuestas más rápidas a las necesidades de cada comunidad”, al tiempo que facilitan la articulación entre los distintos ministerios y los gobiernos municipales.

El funcionario remarcó además que cada región presenta desafíos particulares, por lo que resulta necesario conocer la realidad local de manera directa y trabajar junto a los intendentes para definir prioridades y avanzar en soluciones concretas.

La presencia simultánea de los distintos ministros permite que las inquietudes planteadas por los municipios sean abordadas de manera integral, coordinando acciones entre áreas como Salud, Educación, Producción, Desarrollo Social, Infraestructura, Seguridad, Hacienda, Turismo y Energía, entre otras.

San Ignacio será la próxima sede

La agenda territorial del Ejecutivo provincial continuará el próximo 23 de julio con una nueva reunión itinerante del Gabinete en San Ignacio.

Allí volverán a reunirse funcionarios provinciales e intendentes para evaluar proyectos en marcha, coordinar políticas públicas y atender las demandas planteadas por las distintas comunidades de la región.

De esta manera, el Gobierno provincial dará continuidad a una modalidad de gestión que busca fortalecer la articulación con los municipios y consolidar una presencia permanente en el territorio.

Las recorridas encabezadas por el gobernador Hugo Passalacqua, junto con el trabajo itinerante de los distintos integrantes del Gabinete, reflejan una estrategia orientada a mantener un contacto directo con las comunidades, acompañar el desarrollo de cada municipio y construir respuestas desde el conocimiento de las realidades locales.

Con una agenda distribuida en toda la provincia, la gestión provincial sostiene una dinámica de cercanía que combina presencia institucional, diálogo con los gobiernos locales y articulación con los distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de impulsar soluciones acordes a las necesidades de cada rincón de Misiones.