El vehículo comenzó a incendiarse mientras circulaba y el conductor logró detener la marcha y alertar al 911. La rápida intervención de los Bomberos de la Policía evitó que el fuego se extendiera y no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, frente a la Comisaría Quinta, cuando el conductor de una combi Mercedes Benz Sprinter advirtió que salía humo desde el compartimiento del motor. De inmediato detuvo la marcha y dio aviso al Centro Integral de Operaciones 911, que comisionó a una dotación de la División Bomberos Garupá.

Al arribar al lugar, los efectivos desplegaron una línea de alta presión y trabajaron durante aproximadamente 15 minutos hasta sofocar por completo el foco ígneo y dejar el sector fuera de peligro.

De acuerdo con las pericias realizadas, el incendio se habría originado por el recalentamiento de conductores eléctricos que entraron en contacto con componentes del sistema de alimentación de combustible del motor. Como consecuencia del siniestro, el vehículo sufrió daños en el sector del motor y parte del habitáculo, con derretimiento de plásticos. No se registraron personas lesionadas.