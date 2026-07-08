Un joven de 19 años resultó con lesiones de gravedad este miércoles por la tarde luego de despistar con la motocicleta que conducía en el acceso a Colonia Garuhapé-Mí. Tras recibir las primeras atenciones, fue derivado a un centro de mayor complejidad de la ciudad de Eldorado.

El siniestro vial se registró cerca de las 15 horas, cuando, por causas que son materia de investigación, el motociclista perdió el control de una Yamaha YBR y terminó despistando sobre el acceso a la colonia.

En un primer momento, el joven fue asistido por personal del CAPS local y posteriormente trasladado para una mejor atención médica. De acuerdo con el diagnóstico policial, sufrió múltiples excoriaciones y un traumatismo en el miembro superior derecho con fractura de cúbito, lesiones que demandarán aproximadamente 40 días de curación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Garuhapé, Bomberos Voluntarios y personal de la División Policía Científica de la Unidad Regional IV, quienes realizaron las pericias y actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.