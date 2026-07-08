Misiones fue pionera en robótica quirúrgica años antes de que el país se subiera a la tendencia

El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” consolida su lugar como referente nacional en cirugía robótica. Con casi 2.000 intervenciones acumuladas desde 2012 y 84 cirugías realizadas con éxito desde la incorporación del nuevo sistema da Vinci el año pasado, el servicio que dirige el Dr. David Rywaka demuestra que la decisión tomada por el gobierno de Misiones hace más de una década, cuando la robótica quirúrgica era apenas una promesa en el resto del país, hoy se traduce en una ventaja concreta para los pacientes, sin importar su cobertura médica.

Una apuesta que se adelantó doce años

La historia del servicio arranca en 2012, cuando el Hospital Madariaga incorporó el primer sistema robótico da Vinci SI de Misiones. No fue una decisión menor: implicó una inversión provincial pensada para garantizar la misma calidad quirúrgica a todos los pacientes, más allá de si contaban con obra social, prepaga o solo con el sistema público.

“El servicio de cirugía robótica en el Hospital Madariaga comenzó a forjar sus primeros pasos en el año 2012 con la llegada del primer sistema robótico da Vinci, que era el sistema SI, con una apuesta del gobierno de la provincia de Misiones para traer la misma calidad de salud y de atención y la misma calidad quirúrgica independientemente de la cobertura médica que tenga cada paciente”, explicó el Dr. David Rywaka, responsable del Servicio de Cirugía Robótica del hospital.

Ese sistema llegó a Misiones aproximadamente doce a catorce años antes de que la cirugía robótica comenzara a expandirse en el resto de la Argentina, donde recién en los últimos años los grandes centros urbanos empezaron a adquirir estos equipos de manera más sistemática. “Hoy por hoy se están adquiriendo nuevos sistemas robóticos a nivel del país, está creciendo mucho la cirugía robótica”, señaló Rywaka, remarcando que Madariaga ya había hecho esa inversión mucho antes.

Renovación tecnológica y nuevas especialidades

El año pasado, el hospital dio un paso más: renovó aquel primer equipo por un sistema de mayor tecnología y prestaciones. La actualización no solo mejoró la capacidad operativa, sino que abrió la puerta a especialidades que hasta ahora no formaban parte del programa robótico.

“Actualmente, el año pasado se pudo renovar ese equipo y adquirir un equipo nuevo de mayor tecnología o mayor prestaciones, y nos permite desarrollar otro tipo de cirugías, pudiendo incorporar especialidades nuevas que vamos a estar incorporando este año, como la llegada del servicio de cirugía torácica”, detalló el especialista.

Hasta el momento, el hospital viene realizando cirugías robóticas de manera ininterrumpida en los servicios de ginecología, cirugía general, cirugía bariátrica, coloproctología y urología. La incorporación de la cirugía torácica representa la próxima etapa de expansión de un programa que no se detuvo desde su creación.

Los números que respaldan una trayectoria

Entre el equipo original y el nuevo sistema, el Hospital Madariaga acumula una cifra que pocos centros del país pueden exhibir: casi 2.000 cirugías robóticas desde 2012, de las cuales 84 corresponden exclusivamente al nuevo equipo incorporado el año pasado.

“Venimos haciendo esta tarea de manera ininterrumpida desde el año 2012, superando ya casi los 2.000 casos, y con este nuevo equipo que se ha incorporado el año pasado llevamos hechas 84 cirugías, todas con éxito, gracias a Dios”, afirmó Rywaka. “Podemos decir que realmente estamos muy contentos de esta nueva adquisición, porque nos permite avanzar tanto en conocimiento como en prestaciones médicas y quirúrgicas”, agregó.

Fundación Parque de la Salud: inversión en tecnología calificada

Detrás de este crecimiento sostenido aparece el trabajo coordinado de la Fundación Parque de la Salud, que acompaña al Hospital Madariaga en la gestión de inversiones destinadas a equipamiento de alta complejidad.

La renovación del sistema da Vinci y la proyección hacia nuevas especialidades como la cirugía torácica son posibles gracias a una planificación que prioriza la tecnología calificada como herramienta central para sostener y ampliar la calidad de atención en el sistema público de salud de Misiones. Este acompañamiento reafirma el compromiso de la Fundación con un modelo de salud que combina innovación, equidad en el acceso y desarrollo profesional continuo del equipo médico.