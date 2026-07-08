La convocatoria reunió a vecinos, representantes del transporte urbano, y funcionarios del Estado municipal.

La audiencia pública se llevó a cabo esta mañana en el Salón de Usos Múltiples del Jardín Botánico Alberto Roth. Allí, las partes debatieron sobre los nuevos costos tarifarios del sistema metropolitano integrado por Posadas, Garupá, Candelaria, Fachinal y Profundidad.

En la apertura, el representante de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), Facundo Zárate, describió las variables legales, económicas y financieras para actualizar el cuadro tarifario vigente. Argumentó que “el ajuste deberá otorgarse con la finalidad de permitir a las prestatarias, como lo disponen los contratos, que puedan cubrir íntegramente el costo por kilómetros recorridos que afrontan hoy”.

Sostuvo que afectan la actividad de las empresas factores como la coyuntura económica, inflación, aumento en el precio de los combustibles/lubricantes que operan en dólares, y subsidios insuficientes. Consideró que “las prestadoras del sector para poder brindar el servicio concesionado deben afrontar un costo por kilómetro recorrido que alcanza a $7.520 y la tarifa técnica sin subsidios asciende al día de hoy a $5.646”.

Por su parte, los oradores participantes manifestaron sus principales demandas que responden a la baja o nula frecuencia de líneas en determinados horarios y barrios, informes al ente de contralor sobre los montos asignados al monopolio, optimización de las apps del transporte integrado de pasajeros.

A su turno, el Defensor del Pueblo de Posadas, Juan Matías Paonessa, destacó que es clave mantener un equilibrio en el precio del boleto. “Entendemos que para las familias el transporte forma parte de su economía. Encuestas digitales determinaron que el 90% de los usuarios utiliza el transporte de manera semanal, al menos el 60% lo usa todos los días. Por ello resulta importante la relación precio-calidad del servicio”, indicó.

Finalmente, el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, precisó que en la capital provincial el sistema metropolitano está integrado por 158 líneas y ramales, ofreciendo una amplia cobertura territorial que conecta los 264 barrios y recorre más de 20 millones de kilómetros al año, de los cuales el 95% se realiza sobre calzadas pavimentadas. “Cerca de 250. 000 vecinos utilizan este tipo de movilidad, es decir, más del 72% de la población son usuarios del transporte público. Entre 50.000 y 100.000 personas lo hacen a diario”, detalló.

Advirtió que dicha magnitud convive con la baja demanda del sistema. “En 2024 el sistema integrado metropolitano registró 36 millones de pasajes anuales. Para fines 2025 esa cifra descendió a 26 millones, una caída cercana al 28%”, describió y agregó: “Las proyecciones para el 2026 sobre la base de los 11 millones de pasajes registrados solo en este primer semestre anticipan que el año cerraría en torno a los 22 millones de pasajeros transportados, confirmando que la tendencia a la baja continúa”.

Lo expuesto anteriormente confirma un desequilibrio en la estructura del sistema: más costos, por un lado, y la sostenibilidad por el otro. al servicio. Estas acciones son evaluadas desde el Centro de Monitoreo Municipal que recibe en tiempo real la ubicación satelital de las más de 300 unidades en servicio cada día. Control de los recorridos, frecuencias, tiempos de espera, desvíos y el cumplimiento del servicio programado.

“Toda la información nos permite detectar incumplimientos en el momento en que ocurren, exigir a las empresas las correcciones necesarias y planificar mejoras sustentadas en datos objetivos. Además de registrar las validaciones de los pasajeros y conocer el comportamiento real del sistema. Este conocimiento es la base sobre la cual tomamos decisiones”, subrayó el funcionario.

Cabe agregar que, desde la comuna se realiza mensualmente un estudio técnico de costos conforme a las normativas vigentes aprobadas por el decreto provincial 171/2007 mediante la ecuación polinómica del sistema, que analiza rubro por rubro los costos para prestar el servicio, el combustible, los salarios del personal, el mantenimiento y la renovación de las unidades, los seguros e impuestos.

“Ese estudio actualizado a junio de este año determina que el costo real del servicio asciende a $4.458 por pasajeros transportados. Para comprender el valor es necesario aclarar que cerca del 70% se concentra en tres rubros: el combustible, los salarios del personal de conducción y el mantenimiento y renovación de las unidades”, explicó.

Jardín recordó que tras la eliminación del subsidio por parte del Estado nacional, el Gobierno provincial y el municipal absorbieron los costos del servicio. “Hoy está cubierto cerca del 70% del valor de cada viaje, es decir, que el pasajero abona aproximadamente el 30% del total”, cerró.

Desde la Municipalidad de Posadas reafirman el compromiso de continuar trabajando por una movilidad más eficiente, inclusiva y sostenible para todos los habitantes de la ciudad.