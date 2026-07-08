El gobernador Hugo Passalacqua impulsó esta nueva instancia de diálogo territorial para coordinar acciones directas en el norte provincial. Durante la jornada las autoridades confirmaron la finalización de un complejo asistencial clave para el abordaje de las adicciones.

gestiones de seguridad, obras estratégicas y servicios con intendentes de la zona norte

Con una agenda centrada en las principales demandas de los municipios del Norte, el Gobierno de Misiones llevó adelante este miércoles en Puerto Iguazú una nueva reunión territorial con los intendentes de la región. El encuentro, impulsado por el gobernador Hugo Passalacqua y articulado por el Ministerio de Coordinación de Gabinete, permitió el avance en temas vinculados a seguridad, infraestructura, salud, turismo, producción y desarrollo social.

La jornada, realizada en el Centro de Empleados de Comercio de Puerto Iguazú, fue la tercera bajo esta modalidad en lo que va del año, tras las reuniones desarrolladas en Montecarlo y 25 de Mayo.

Participaron representantes de Puerto Iguazú, Puerto Libertad, Wanda, Esperanza, Pozo Azul, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Fracrán, Jardín América, San Antonio, Dos Hermanas, Comandante Andresito, Campo Ramón y Ameghino, quienes mantuvieron reuniones directas con las distintas áreas del Ejecutivo provincial.

Gabinete provincial e intendentes: gestión, cercanía y eficiencia

El ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, destacó que este esquema de trabajo permite el acercamiento del Estado provincial al interior y respuestas más rápidas a las necesidades de cada comunidad. “Nos pone muy contentos poder estar acá en Iguazú con todo el equipo de trabajo. Es uno de los buenos métodos que estamos llevando adelante para articular acciones que hacen a la gestión, a la cercanía y a tener un gobierno eficiente, que es lo que nos exige Hugo Passalacqua”, sostuvo.

El funcionario explicó que cada región presenta problemáticas diferentes y que esa es justamente la fortaleza de estos encuentros. “Cada intendente plantea necesidades distintas y nosotros trabajamos con los ministerios para atender esas particularidades. Venir a Iguazú y compartir una reunión directa con los alcaldes es muy productivo”, resaltó.

En ese sentido, puso como ejemplo las obras que la Provincia ejecuta en Puerto Iguazú para la mejora del acceso internacional. “Estamos trabajando con recursos provinciales en mejoras del paso fronterizo, en la iluminación y en el ingreso a la ciudad. Son obras importantes para dejar más linda a Iguazú y también más linda a la provincia”, describió.

Finalizarán el Centro de Prevención de Adicciones en Puerto Esperanza

Uno de los anuncios concretos que dejó la reunión fue la decisión de culminar la obra del Centro de Prevención y Abordaje de las Adicciones de Puerto Esperanza, un espacio destinado a la internación voluntaria de personas con consumos problemáticos que brindará cobertura a gran parte de la zona Norte de Misiones. La obra permanecía paralizada desde hacía un tiempo y, tras el encuentro entre el Gabinete y los intendentes, se confirmó su finalización con el objetivo de inaugurarla durante el mes de octubre.

El secretario de Estado de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla, explicó que la definición surgió a partir de los planteos realizados por los intendentes durante las reuniones territoriales y de una decisión política del gobernador Hugo Passalacqua. “Esto es producto de las reuniones que venimos realizando con los intendentes y de una decisión política del Gobernador. Para mediados de octubre la idea es que el centro esté funcionando y dando respuesta a una temática muy compleja para toda la zona Norte”, afirmó.

Padilla detalló que el edificio funcionará como un centro de internación voluntaria con capacidad que se ampliará de manera progresiva. “Era una demanda de los intendentes desde hace bastante tiempo. La obra estaba avanzada, luego quedó paralizada y hoy se tomó la decisión, junto al ministro Carlos Sartori, de concluirla para que en octubre pueda comenzar a funcionar”, agregó.

El intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza, celebró la confirmación de la obra. “Es algo que veníamos trabajando con los intendentes de Esperanza, Wanda, Libertad e Iguazú. Hoy pudimos lograr la terminación de este centro de rehabilitación, que viene a dar una respuesta concreta a quienes quieren salir de las adicciones y también a sus familias”, expresó.

“Es una enorme respuesta para toda la zona Norte”

Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para la concreción del proyecto. “Tener un gobernador presente, que escucha a los intendentes, y a sus ministros que trabajan en el territorio, nos permitió avanzar con esta herramienta que nos estaba faltando. Es una enorme respuesta para toda la zona Norte”, concluyó.

Durante la jornada participaron funcionarios de Jefatura de Gabinete, Gobierno, Ecología, Agro, Industria, Cultura, Deportes, Turismo, Salud y Prevención de Adicciones, además de Vialidad Provincial, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) y el Mercado Central.

La actividad también contó con representación legislativa a partir de los aportes de la diputada provincial Arabela Soler, en acompañamiento de las actividades institucionales conjuntas entre el Ejecutivo y los municipios, además de un trabajo de interiorización sobre las distintas iniciativas que, eventualmente, requieran tratamiento o acompañamiento desde la Cámara de Representantes.

“Esto genera una dinámica de diálogo con todas las áreas de Gobierno”

Como anfitrión del encuentro, el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, destacó la importancia de que el Gabinete provincial se traslade al interior para la escucha directa a los municipios. “Tenerlos así, frente a frente, es algo fundamental. No es lo mismo generar reuniones en Posadas que poder conversar cara a cara con cada ministro”, puntualizó.

El jefe comunal señaló que esta modalidad permite la optimización de tiempos y el planteo directo de cada necesidad. “Esto genera una dinámica de diálogo, de confianza, donde uno puede expresarse con absoluta sinceridad con todas las áreas del Gobierno”, agregó.

Entre las prioridades que presentó Puerto Iguazú mencionó el fortalecimiento de la seguridad mediante mayor presencia policial y más cámaras de videovigilancia, además del avance en obras pendientes y la continuidad de las gestiones para mejoras en el paso fronterizo con Brasil, con el fin de facilitar el ingreso de turistas.

“Es importante manejar información real sobre lo que se puede hacer y establecer prioridades. Todos entendemos el contexto económico, pero también necesitamos seguir planificando”, sostuvo.

El valor del trabajo en territorio: “Podemos plantear nuestras necesidades directamente”

El intendente de Comandante Andresito, Bruno Beck, consideró que la iniciativa representa un cambio importante en la forma de gestión entre Provincia y municipios. “Toda la vida tuvimos que ir nosotros a Posadas. Hoy el hecho de que los ministros bajen al territorio me parece una idea excelente”, afirmó.

Para el jefe comunal, la cercanía facilita la resolución de problemas concretos. “Estoy convencido de que esto va a tener buenos frutos porque podemos plantear nuestras necesidades directamente”, expresó.

Entre los pedidos elevados durante la reunión mencionó la continuidad de obras públicas pendientes, el fortalecimiento de las políticas sociales y una mayor articulación para el enfrentamiento de las adicciones y los hechos delictivos.