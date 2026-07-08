Con motivo del fin de semana largo dispuesto por el Día de la Independencia este jueves 9 de julio es feriado nacional y como día no laborable con fines turísticos el viernes 10 de julio. Por ello, la Municipalidad de Posadas informa el funcionamiento de los servicios municipales durante ambas jornadas.

El Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) no estará operativo tanto el jueves 9, como el viernes 10 de julio.

La recolección de residuos se prestará de manera reducida, por lo que se solicita a los vecinos colaborar con la correcta disposición de los residuos domiciliarios para contribuir al mantenimiento de la limpieza e higiene de los espacios públicos. En tanto, los Puntos Limpios y Ecopuntos funcionarán con normalidad, en su horario habitual de 7 a 19 h, permitiendo a los ciudadanos acercar materiales reciclables y residuos diferenciados.

Por su parte, el Tribunal Municipal de Faltas brindará una guardia mínima, con atención al público de 10 a 12 h durante ambas jornadas.

Desde el Municipio se recomienda a los vecinos planificar con anticipación la realización de trámites y gestiones, teniendo en cuenta estas modalidades especiales de funcionamiento durante el fin de semana largo.