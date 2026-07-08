Un camión que transportaba 12 animales vacunos despistó y terminó volcado sobre uno de sus laterales este miércoles al mediodía en Apóstoles, luego de sufrir una falla mecánica en el sistema de frenos. El conductor resultó ileso.

El siniestro ocurrió cerca de las 12 horas sobre la avenida Islas Malvinas, en la zona de Chacriña, donde un camión Mercedes-Benz que trasladaba ganado vacuno perdió el control tras quedarse presuntamente sin frenos y despistó, quedando recostado sobre su lateral izquierdo.

Como consecuencia del vuelco, los 12 animales quedaron dispersos en el sector. Efectivos policiales aseguraron el lugar y trabajaron en conjunto con personal del SENASA, que intervino para verificar la documentación correspondiente y coordinar las actuaciones vinculadas a la carga.

El conductor, Ariel Andrés D. S., de 50 años, no sufrió lesiones y el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo.

Las tareas en la zona continúan para resguardar a los animales y normalizar la circulación.