Del 9 al 12 de julio, Leandro N. Alem vivirá un fin de semana con una amplia agenda de propuestas comerciales, turísticas, culturales y recreativas, combinando una nueva edición del Black Friday con la Feria de Invierno, en una iniciativa articulada entre el Municipio, la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Leandro N. Alem y distintos sectores de la comunidad.

Durante la presentación oficial, el intendente Dr. Matías Sebely, acompañado por el presidente de la Cámara Regional de Industria y Comercio de Leandro N. Alem, Juan Pablo Velona, y la directora de Turismo, Lic. Pamela Martín, invitaron a vecinos y visitantes de toda la región a disfrutar de cuatro jornadas que buscan fortalecer el comercio local y generar movimiento económico en la ciudad.

Velona destacó que esta será la quinta edición del Black Friday Alem, un evento que ya se consolidó como una herramienta de impulso para los comercios locales. En esta oportunidad, la propuesta llega con una modalidad renovada bajo el lema «Recorré y Ganá», que invita a recorrer los comercios adheridos, conocer sus propuestas y participar por importantes premios.

La mecánica consiste en completar un pasaporte con stickers entregados por los locales participantes. Cada visita suma una posibilidad de participar en los sorteos y cada compra triplica las chances de ganar. Entre los premios habrá un televisor de 50 pulgadas, una freidora de aire, electrodomésticos, órdenes de compra y numerosos regalos aportados por los comercios adheridos.

Además, los locales contarán con un código QR que permitirá acceder al listado actualizado de comercios participantes, descargar el pasaporte digital y sumarse al canal oficial de WhatsApp del Black Friday, donde se publicarán promociones, descuentos y ofertas especiales durante las tres jornadas.

Otra de las novedades será la incorporación de la promoción Ahora Misiones, que de manera excepcional estará vigente en Alem durante el jueves, viernes y sábado del evento, permitiendo acceder a importantes beneficios con tarjetas del Banco Macro, una promoción que habitualmente se encuentra disponible únicamente los días lunes y martes.

Por su parte, la directora de Turismo, Lic. Pamela Martín, anunció que el Black Friday se complementará con la Feria de Invierno, que se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de julio en la Plaza 20 de Junio, de 15 a 22 horas.

La feria reunirá a emprendedores, artesanos y productores gastronómicos locales, ofreciendo un espacio para recorrer, disfrutar y apoyar el trabajo de quienes impulsan la economía regional. Además, el sábado a las 16:30 se presentará el Show de Pulguitas, mientras que el domingo la programación incluirá la participación de artistas locales.

Martín también señaló que la ciudad ya registra reservas hoteleras para el fin de semana largo, lo que refleja el interés de visitantes que eligen Alem como destino para disfrutar de las vacaciones de invierno.

Como parte de la agenda, el sábado por la noche el Cine Teatro Alem volverá a abrir sus puertas para la transmisión del partido entre Selección Argentina de fútbol y Selección de Suiza de fútbol, invitando a las familias a compartir una nueva jornada mundialista en pantalla gigante.

El intendente Dr. Matías Sebely destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para consolidar este tipo de propuestas y agradeció especialmente el acompañamiento del Gobierno provincial por hacer posible la llegada de herramientas que fortalecen el comercio local.

«Quiero agradecer al Gobierno de la Provincia por seguir acompañando a Alem con políticas concretas que benefician a nuestros comerciantes y a las familias. La posibilidad de contar con el programa Ahora Misiones durante este Black Friday es un incentivo muy importante para las ventas y una muestra de que cuando trabajamos en conjunto, los resultados llegan», expresó.

Asimismo, invitó a vecinos y visitantes de toda la región a disfrutar de las actividades programadas. «Queremos que quienes nos visiten aprovechen las promociones, recorran nuestros comercios, conozcan el potencial de nuestros emprendedores y vivan un fin de semana distinto. Alem tiene mucho para ofrecer y este trabajo articulado entre el Municipio, la Cámara de Comercio y el Gobierno Provincial nos permite seguir generando movimiento económico, turismo y oportunidades para todos», concluyó.

Desde el Municipio y la Cámara de Comercio destacaron que la articulación entre el Estado provincial, el Municipio y el sector privado continúa consolidando a Leandro N. Alem como un destino comercial y turístico de referencia en la región, con propuestas que impulsan el desarrollo económico y fortalecen la actividad local.