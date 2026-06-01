Un hombre de 29 años resultó gravemente herido en un siniestro vial ocurrido en la tarde de este lunes sobre la Ruta Provincial Costera N.º 2, en inmediaciones de la zona del mirador de Mojón Grande.

De acuerdo a los primeros datos, el hecho involucró a una motocicleta Yamaha YBR 125 cc y un tractor con acoplado cargado con leña. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron sobre la mencionada arteria provincial.

Como consecuencia del fuerte impacto, la motocicleta se incendió y fue consumida completamente por las llamas. En tanto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de gravedad y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital de Leandro N. Alem para recibir atención médica, mientras los efectivos trabajaron en el lugar para establecer las circunstancias en que se produjo el accidente. Se aguarda un informe ampliatorio sobre su estado de salud y las pericias correspondientes.