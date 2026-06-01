La directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica de London Supply Group participó como oradora en el Foro GLI LATAM, exponiendo modelos de inversión social y accesibilidad turística que impactan directamente en destinos clave de nuestro país como Puerto Iguazú, Ushuaia y El Calafate.

Con una fuerte impronta federal y el foco puesto en el desarrollo local y el turismo sostenible, María Taratuty, directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica, representó a la Argentina en el Foro GLI (Gender Lens Investing) LatAm, consolidado como el evento sobre inversión con enfoque de género y desarrollo inclusivo más importante de la región.

El foro, que reunió en Lima, Perú, a más de 4.000 líderes globales y delegaciones de más de 30 países, contó con la participación de firmas internacionales de la talla de TikTok y KPMG. En ese prestigioso marco, la ejecutiva argentina integró el panel «El negocio está cambiando y se juega distinto», donde expuso cómo la sostenibilidad dejó de ser una opción corporativa para transformarse en el motor del crecimiento de las comunidades.

Impacto local e inclusión turística

Durante su intervención, Taratuty destacó que la clave del éxito empresarial actual radica en la articulación con el territorio. En ese sentido, la comitiva argentina llevó al debate internacional la experiencia de London Supply Group, una compañía de capitales argentinos con más de 80 años de trayectoria que opera unidades de negocio en varios puntos del país, incluyendo la administración de los aeropuertos de Ushuaia, El Calafate y Trelew y la gestión de sus reconocidos Duty Free Shops en Puerto Iguazú y la Patagonia Argentina.

Entre los ejes centrales de la exposición se destacaron:

Turismo Sostenible y Accesibilidad: María compartió los avances del programa «London Accesible» implementado en terminales aeroportuarias, una iniciativa pionera que busca garantizar un turismo inclusivo, con salas sensoriales y herramientas de asistencia para viajeros con discapacidad y neurodivergencias, elevando la vara de los destinos turísticos locales.

Inversión Social Directa: Se presentó a nivel internacional el modelo del Parque Educativo “Barrio 1° de Mayo” en Puerto Iguazú, complejo construido, donado y apadrinado por la Fundación Grupo London Supply al que asisten diariamente más de 1.500 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Este proyecto fue destacado como un ejemplo concreto de cómo la inversión privada a largo plazo en infraestructura educativa y social puede, en articulación con el sector público, transformar de raíz el futuro de una comunidad.

Una voz federal en la agenda internacional

«Participar en estos entornos globales nos permite validar que el camino que elegimos hace años en cada una de nuestras unidades de negocio es el correcto. Posicionarnos en la agenda internacional demuestra que el desarrollo de la industria y el crecimiento corporativo no son viables si no van de la mano del compromiso social, el turismo responsable y el fortalecimiento de nuestras comunidades locales», destacó María Taratuty tras su disertación.

La participación argentina en el Foro GLI LATAM marca un hito en la visibilización de los proyectos de sostenibilidad de las distintas regiones del país, demostrando que desde el norte misionero hasta la Patagonia austral se están diseñando modelos de gestión inclusivos con estándares de nivel mundial.