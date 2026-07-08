La calidad del aire será buena. La máxima provincial estimada es de 19°C en Iguazú y la mínima de 0°C en Jardín América, con una sensación térmica de -2°C.

Misiones amaneció con frío intenso, bancos de nieblas, con registros térmicos en la zona centro que podrían descender hasta 0°C y la probable formación de heladas generalizadas. Predominará una marcada estabilidad atmosférica: cielo despejado, bajos índices de humedad y escasa nubosidad. Hacia el mediodía, el viento rotará al noreste y empujará un aire más templado que elevará las máximas a valores más agradables. No se esperan precipitaciones; la probabilidad de lluvia es de 0/5%. La calidad del aire será buena. La máxima provincial estimada es de 19°C en Iguazú y la mínima de 0°C en Jardín América, con una sensación térmica de -2°C.

Para mañana jueves se mantiene tiempo estable y mayormente despejado, con un gradual ascenso de las temperaturas impulsado por un sistema de alta presión. Las mañanas seguirán siendo frías a frescas, con probables heladas puntuales en bajos y riberas, mientras que por la tarde las máximas serán templadas. No se esperan precipitaciones; la probabilidad de lluvia continúa y se prevén nieblas y neblinas. Los vientos predominarán del noreste. La máxima provincial estimada para el jueves es 22°C en Iguazú y la mínima 2°C en Oberá.

Para el viernes habrá un cambio en las condiciones: desde la madrugada se esperan lluvias en la zona sur que se irán extendiendo al resto de la provincia a lo largo del día. Una vaguada o sistema de baja presión, asociado a flujo de humedad del norte, generará inestabilidad y precipitaciones de variada intensidad. La probabilidad de nieblas y neblinas será baja. Se espera un ascenso significativo de las temperaturas, con una mañana fresca y una tarde templada; la máxima provincial estimada es 25°C en Posadas y la mínima 13°C en San Pedro.