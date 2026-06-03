El presidente Volodimir Zelensky confirmó los ataques que obligaron a suspender vuelos en Moscú y otros territorios de interés estratégico. Sólo se reportaron daños materiales y personas heridas.

Ucrania lanzó durante esta pasada noche más de 350 drones contra Rusia, en un ataque que incluyó Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado, según informaron hoy el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales.

“Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija” sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, informó en MAX el mando castrense ruso.

Según el servicio de prensa del Gobierno de San Petersburgo, en la madrugada de hoy “varias infraestructuras críticas de los distritos de Kronshadt, Kírov y Krasnoselski fueron atacadas por drones de los nazis ucranianos”.

Las autoridades añadieron que “varios objetivos resultaron dañados y varias personas resultaron heridas”, aunque sin ofrecer más detalles.

Zelenski anuncia un ataque contra un terminal de petróleo

En la región de Leningrado que rodea San Petersburgo se derribaron 59 drones. Este sitio es objetivo de ataques por sus terminales portuarias y refinerías en los últimos meses. Así lo afirmó en MAX el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que la pasada noche se atacaron “infraestructuras importantes en territorio ruso, entre ellas la Terminal de Petróleo de (San) Petersburgo. La distancia desde la frontera ucraniana hasta esta infraestructura de la industria petrolera rusa, que sirve al esfuerzo de guerra, es de unos 1.100 kilómetros”, dijo Zelenski.

Además, el mandatario ucraniano informó de ataques a una base militar en la ciudad rusa de Kronstadt, cerca de San Petersburgo, y a una fábrica de la región de Tambov dedicada a la producción de armamento.

Vuelos suspendidos en Moscú

El aeropuerto internacional Púlkovo de San Petersburgo tuvo que dejar de operar por seguridad, provocando un retraso de más de dos horas en al menos 29 vuelos. Otros nueve fueron desviados a otros aeropuertos de reserva, según informó el servicio de prensa de la terminal aérea.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó del derribo de 22 drones que se dirigían a la capital rusa.

Según pudo constar EFE, al sur de Moscú se pudieron escuchar varias explosiones en la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo, en el sur de la capital, interrumpieron sus operaciones en dos ocasiones a lo largo de la noche.

Este ataque ucraniano se produjo apenas 24 horas después del masivo ataque ruso con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania.

Siete muertos por un dron ucraniano en Donetsk

Además, al menos siete civiles murieron y otros 11 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la anexionada Donetsk, según denunció hoy el líder prorruso de la región, Denís Pushilin.



“Los fascistas ucranianos perpetraron esta madrugada otro acto de agresión inhumana y sin precedentes. Un dron atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferopol en Yenákievo. Según datos preliminares, siete civiles perdieron la vida y otras once personas recibieron heridas de diversa gravedad”, escribió en Telegram.

Ucrania intensificó en las últimas semanas los ataques contra las rutas logísticas de la retaguardia rusa que abastecen el frente y conectan la anexionada península de Crimea con la Rusia continental, parte de las cuales atraviesan los territorios de Donetsk bajo control ruso.



Estos ataques provocaron un déficit de combustible en Crimea y obligaron a las autoridades rusas a restringir la venta de combustible.

Con información de EFE.