La Municipalidad llevará adelante controles médicos, trámites sociales y servicios comunitarios este miércoles en el NENI N.º 2091, de 8 a 11.

La Municipalidad de Posadas continúa con los operativos integrales de salud en distintos barrios de la ciudad. Este miércoles 3 de junio, la actividad se desarrollará en el NENI N.º 2091 del barrio Néstor Kirchner, entre las 8 y las 11.

Desde la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Humano remarcaron que “el Estado municipal sostiene estos operativos acercando prestaciones, controles y servicios esenciales a los vecinos”.

Entre las prestaciones disponibles figuran: atención médica clínica y pediátrica, nutrición, colocación de DIU, implantes, Papanicolaou, testeos rápidos de ETS, grupo y factor RH, consejería en salud sexual, salud mental, odontología, prevención de adicciones, servicios del Centro Integral Municipal para el Autismo, Instituto de Medicina Física y Rehabilitación y farmacia.







También se ofrecerán trámites vinculados a certificados de salud, acceso al Certificado Único de Discapacidad, Registro de las Personas, Digesto Jurídico, Tierra y Hábitat, y formularios del Boleto Estudiantil Misionero.

El operativo incluirá además vacunación y castración de mascotas a cargo del IMuSA, junto a servicios de asistencia social, programas para adultos mayores, género y diversidad, peluquería y spa comunitario, descacharrado, fumigación, control de vectores y entrega de bolsones de verduras.

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