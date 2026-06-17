Frente a los africanos, el capitán de la Selección Argentina anotó su primer hat-trick. Además, se convirtió en el máximo artillero de la historia del torneo, con 16, junto al alemán Klose.

En el estreno mundialista de la Selección Argentina, Lionel Messi dio una nueva muestra de que su magia y talento siguen intactos. Fue triunfo 3-0 ante Argelia, por la primera fecha del grupo J en el Mundial 2026, con tres anotados por el capitán.

Justo en su encuentro número 200 con la camiseta celeste y blanca, que lo convirtió en el futbolista con más presencias en el seleccionado, el crack rosarino volvió a destacarse.

La Pulga abrió el marcador con un zurdazo a los 17 minutos desde afuera del área en el duelo por la primera fecha del Grupo J, que el arquero Luca Zidane alcanzó a rozar, pero la pelota se le coló entre las manos. En el complemento alcanzó los 16 gritos en la Copa del Mundo y su primer hat-trick en esta competición.

A los 15 del segundo tiempo aprovechó un rebote que dio Zidane tras un remate del volante Alexis Mac Allister y empujó la pelota contra el palo izquierdo del arquero, que no pudo evitar el segundo. A los 76 puso el tercero con un zurdazo inatajable.

Con su hat-trick ante Argelia, Messi igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos. El astro argentino compite palmo a palmo con Kylian Mbappé, que este martes debutó con un doblete frente a Senegal y llegó a 14.

Al mismo tiempo, se convirtió en el futbolista más veterano en anotar un triplete en un encuentro mundialista. Ese hito lo tenía Cristiano Ronaldo, quien lo había alcanzado en un Portugal-España de Rusia 2018, con 33 años y 130 días.

Las lágrimas de Messi tras marcar el primer gol de la Selección Argentina

A los 38 años y a ocho días de cumplir 39, Messi fue captado por las cámaras de televisión, tras convertir el primer tanto de la Selección Argentina ante Argelia, visiblemente emocionado.

La jugada arrancó en los pies de Rodrigo De Paul, quien trasladó por el centro del campo y filtró el balón entre varias piernas para Messi. El capitán lo recibió, encaró de frente al arco y sacudió un disparo con la zurda que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. La potencia del remate doblegó los guantes de Zidane sin que el portero pudiera intervenir. Thiago Almada fue el primero en llegar al festejo del capitán.

En la celebración, las lágrimas surgieron en el rostro de la estrella del Inter Miami, que quebró el maleficio en los Mundiales en Qatar 2022, que parecía ser su última gran cita. Sin embargo, siguió vestido de albiceleste, ganó la Copa América 2024 y, al mantener su vigencia, se animó, ante la citación de Lionel Scaloni, a un intento más. Y demuestra disfrutarlo con las emociones a flor de piel.