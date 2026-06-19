Las tareas se concentran en sectores donde hay riesgos para peatones y conductores. En avenida Tacuarí casi Zapiola, despejan la zona para restablecer condiciones seguras de circulación.

Las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas en Posadas durante las últimas horas provocaron caídas de árboles y ramas en algunos sectores de la ciudad, lo que generó inconvenientes para la circulación y riesgos para vecinos y conductores.

Ante esta situación, la Municipalidad despliega cuadrillas de trabajo para realizar tareas de despeje y limpieza en los puntos afectados. Uno de los operativos se desarrolla sobre la avenida Tacuarí, en cercanías de la avenida Zapiola, donde personal municipal trabaja con motosierras y equipamiento de seguridad para retirar un árbol con grandes ramas que quedaron sobre la vereda y sectores lindantes.

En el lugar, los agentes realizan cortes controlados y el retiro de los restos vegetales con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona y evitar nuevos inconvenientes derivados de las condiciones climáticas.

Los equipos del Municipio continúan recorriendo distintos barrios y avenidas de la ciudad para atender los reclamos vinculados a la caída de árboles, ramas y otros daños ocasionados por el mal tiempo.

Las tareas forman parte del operativo de respuesta inmediata que se activa cada vez que fenómenos meteorológicos generan afectaciones en la infraestructura urbana, priorizando la liberación de espacios públicos y la prevención de accidentes.

Las autoridades recomendaron a los vecinos circular con precaución en sectores donde aún se realizan trabajos de limpieza y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante la persistencia de condiciones climáticas inestabl