Se realizará el próximo viernes 26 de junio, a partir de las 11:30 horas, a través de las plataformas del IPLyC. Participarán automáticamente todos los adjudicatarios de viviendas del Instituto en toda la provincia que tengan sus cuotas al día.

Con motivo de la celebración del mes de su 48 º aniversario, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) llevará a cabo un sorteo especial con tres premios, mediante el cual los ganadores recibirán bonificaciones en las cuotas de amortización de sus viviendas.

El primer premio consistirá en la bonificación de 24 cuotas; el segundo, de 18 cuotas; y el tercero, de 12 cuotas.

Desde el Instituto recomendaron mantener las cuotas al día para participar automáticamente de esta oportunidad y de otros beneficios destinados a los adjudicatarios cumplidores.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC): su sitio web, su página de Facebook y su canal de YouTube.

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