El nosocomio de la zona Oeste de Posadas se posiciona como referencia sanitaria en la capital provincial. Crecen las consultas y la descentralización con el Madariaga avanza a pasos agigantados. Más especialidades, mayor cobertura y un hospital que se fortalece para responder a la creciente demanda de atención

El Hospital Dr. René Favaloro atraviesa un primer cuatrimestre marcado por un notorio incremento en la demanda asistencial, tanto en internación como en consultas ambulatorias, consolidándose como un centro de referencia para Posadas y para los pacientes derivados desde otras localidades.

El crecimiento responde, en gran medida, al trabajo articulado de descentralización que la institución sostiene junto al Hospital Madariaga y la Fundación Parque de la Salud, una estrategia que permite ampliar especialidades, reducir derivaciones innecesarias y garantizar procedimientos de alta complejidad sin que el paciente deba trasladarse.

Un abril con picos históricos de consultas

El Gerente Asistencial del Hospital Favaloro, Dr. Carlos Veronesi, explicó que abril fue un mes bisagra en términos de demanda. “Tuvimos un pico de 11.700 consultas ambulatorias, lo que demuestra una mayor demanda de atención tanto de personas sin cobertura como con cobertura social”, señaló. A esto se suma un incremento del 30% en internación, un dato que el propio profesional vincula directamente con el posicionamiento creciente del Favaloro.

“Creemos fuertemente que estamos instalando al Hospital Favaloro como una zona de referencia tanto para los pacientes de la ciudad de Posadas como también de otros centros que nos derivan pacientes”, afirmó Veronesi

El área de emergencias también reflejó ese crecimiento, con un pico de 1.700 consultas en abril. Según detalló Veronesi, las especialidades que más explican ese movimiento son pediatría, odontología y salud mental, un combo que marca con claridad el perfil poblacional que hoy elige al hospital para resolver sus problemas de salud.

Descentralización: cirugías, hemodiálisis y telemedicina

El eje de la descentralización sigue siendo, para la gestión del Favaloro, la estrategia central para sostener este crecimiento sin saturar al sistema. En el plano quirúrgico, el trabajo conjunto con la Fundación Parque de la Salud ya suma 350 procedimientos, con la meta puesta en superar los mil durante 2026.

En paralelo, el servicio de Nefrología incorporó guardia propia para hemodiálisis y terapia de reemplazo renal de urgencia, lo que evita el traslado de pacientes con patologías de alta complejidad. “Esto nos permite que los pacientes continúen internados en el hospital y tengan este procedimiento de alta complejidad, y no ser derivados”, explicó Veronesi.

La telemedicina también juega un rol protagónico. A través del convenio con AlegraMed, el hospital amplió la capacidad y las especialidades disponibles, alcanzando más de 100 consultas virtuales en el último mes. “Esas personas hacen consultas virtuales, no acuden al hospital, y esos turnos presenciales quedan para pacientes que así lo requieren”, remarcó el funcionario.

Una institución que se fortalece desde adentro

Veronesi también puso el foco en el capital humano de la institución. “Estamos planteándonos una misión y visión como institución, de brindar una atención de calidad, íntegra y humana, con valores humanos y académicos”, sostuvo, al tiempo que destacó el fortalecimiento de la actividad académica y docente como pilar para sostener la calidad asistencial en un contexto de demanda creciente. “Una institución firme, que trabaje relacionada entre todas sus áreas, es la mejor respuesta que podemos brindar para lograr una atención de calidad”, concluyó.

El rol estratégico de la Fundación Parque de la Salud

Detrás de cada uno de estos avances late el trabajo coordinado de la Fundación Parque de la Salud, que se consolida como el motor de inversión en tecnología calificada para el sistema sanitario público de Misiones. Su articulación con el Hospital Favaloro y el Hospital Madariaga permitió sostener el crecimiento quirúrgico, equipar al servicio de Nefrología para responder a las urgencias renales sin derivaciones, y acompañar la expansión de la telemedicina junto a AlegraMed.

La Fundación continúa posicionándose como el nexo estratégico entre la gestión hospitalaria y la incorporación de tecnología de punta, garantizando que la descentralización de la atención no sea solo un objetivo de gestión, sino una realidad concreta que mejora el acceso a la salud de los misioneros.

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