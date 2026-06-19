A pesar de una jornada marcada por el mal tiempo, 70 estudiantes de Corpus Christi y Puerto Rico recorrieron la Cámara de Representantes en el marco del programa Conozco Misiones con mi Escuela. Entre preguntas, juegos, actividades de robótica y recorridos guiados, aprovecharon cada espacio para conocer cómo funciona el Poder Legislativo misionero y disfrutar de una experiencia distinta fuera del aula.

La lluvia acompañó parte del recorrido, pero no modificó los planes de los estudiantes de la Escuela 31 de Corpus y de la Escuela Normal Superior 3 de Puerto Rico, quienes llegaron a la Legislatura luego de visitar el Centro del Conocimiento y la Casa de Gobierno.

En el Recinto de sesiones fueron recibidos por el diputado provincial Juan Ahumada, quien les explicó cómo funciona la Cámara de Representantes y cuál es el rol de los legisladores dentro de la vida institucional de la provincia.

Durante el encuentro, el diputado destacó que la principal tarea de quienes integran la Cámara es representar a los misioneros, ya que son elegidos por el voto popular. También explicó que, además de sancionar leyes, los diputados realizan comunicaciones, declaraciones y resoluciones vinculadas al funcionamiento del Poder Legislativo.

“Esta es la casa de ustedes, la casa de todos”, expresó Ahumada al darles la bienvenida y remarcar la importancia de que los estudiantes puedan conocer de cerca las instituciones.

Luego de escuchar al legislador, la charla rápidamente se volvió participativa. Los chicos aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre distintos aspectos del trabajo legislativo: quisieron saber cuánto tiempo se estudia para ser taquígrafo, cómo se elige al presidente de la Cámara y si esa autoridad puede ser reelecta.

Las consultas permitieron profundizar sobre la organización del cuerpo legislativo y conocer más sobre la función del presidente de la Cámara de Representantes, cargo que actualmente desempeña el diputado Sebastián Macias.

Después llegó el momento de compartir qué les había dejado la visita. El estudiante Rubén contó que pudieron conocer acerca de las actividades que se hacen en Cámara. Agustina destacó que la experiencia le gustó mucho porque aprendieron “cómo trabajan los diputados y cómo se hacen las leyes”. Por su parte, Darío resaltó el recorrido y las propuestas que formaron parte de la jornada, entre ellas la visita al Embajador Legislativo y otras actividades.

Los alumnos coincidieron en que fue una oportunidad para aprender de una manera diferente y acercarse a espacios que muchas veces conocen solamente desde los contenidos escolares.

El profesor Benigno González, docente de la Escuela Normal Superior 3, explicó que el objetivo principal del viaje fue que los estudiantes tengan un acercamiento al trabajo de los representantes provinciales y al funcionamiento de las instituciones.

“Es una experiencia genial, es única”, señaló, y destacó que al volver a la escuela realizan una puesta en común donde los estudiantes expresan sus impresiones sobre lo vivido. También remarcó que estas visitas permiten poner en práctica conocimientos que habitualmente aparecen en manuales o materiales de estudio.

La lluvia fue parte de la postal, pero no del recuerdo principal: para los estudiantes, la jornada quedó marcada por las preguntas, los descubrimientos y la posibilidad de conocer desde adentro una institución fundamental de la provincia.