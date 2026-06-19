Representantes de la Embajada del Estado de Israel en Argentina y de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí fueron recibidos por el mandatario misionero en el marco de una agenda de intercambio sobre innovación, tecnología y producción, que incluyó la presentación de actividades a desarrollarse en el World Forum.

Esta mañana, el gobernador Hugo Passalacqua recibió a representantes de la Embajada del Estado de Israel en Argentina y de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, en el marco de una reunión institucional en la que se intercambiaron experiencias vinculadas a la innovación, la tecnología y el desarrollo productivo, y se presentaron las actividades previstas para la jornada en el World Forum.

Durante el encuentro, también se dialogó sobre posibles instancias de cooperación entre Misiones e Israel en áreas de interés común. En ese contexto, el mandatario destacó el desarrollo alcanzado por Israel en la incorporación de tecnología aplicada al sector agropecuario y manifestó su interés en conocer esas experiencias y evaluar su potencial adaptación a las características y necesidades de la provincia.

La visita de la delegación a Posadas se da en el marco de la presentación oficial de los Israel Innovation Awards 2026, una iniciativa destinada a promover la vinculación entre actores públicos y privados de Argentina e Israel a partir de proyectos innovadores y el intercambio de conocimientos en materia de desarrollo tecnológico.

Como parte de su agenda en la provincia, los representantes recorrieron Silicon Misiones y tenían previsto visitar también la Biofábrica, con el objetivo de interiorizarse sobre las capacidades desarrolladas por Misiones en materia de economía del conocimiento, innovación y biotecnología.

Participaron del encuentro la viceembajadora de Israel en Argentina, Ana Keinan; el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto; el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori; y el presidente de la Comunidad Israelita de Misiones, Marcos Alfici. También integraron la delegación de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí Laura Patrón, Yanina Kogan, el director nacional de Planeamiento y Asuntos Internacionales, junto a Marcelo Marzocchini, Guadalupe Murga, Nicolás Pruczansky y Samuel Pruczansky, entre otros representantes de la entidad.